ÚLTIMA HORA: Fortes dados ISM dos EUA 📌
11H, Estados Unidos - Dados ISM de maio: PMI Não-Manufatureiro ISM: real 53,8; previsão 51,0; anterior 49,4; Novos...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Relatório ADP dos EUA, mudança de emprego (maio) veio em 152k vs 175k exp. e 192k anteriormente. Economista-chefe da ADP, Richardson:...
O Banco do Canadá anunciou sua última decisão de política monetária às 10h45 de hoje. Esperava-se que o Banco...
Mercados europeus de bom humor no início da segunda metade das negociações de quarta-feira Dados ADP, decisões do BoC...
O maior par de moedas do mundo, o EURUSD, está sendo negociado hoje quase 0,1% mais baixo. Os investidores tomaram conhecimento das leituras do...
Fatos Petróleo caiu fortemente após reunião da OPEP+ Brent caiu para mínimos de 4 meses Indicador RSI em níveis...
As leituras finais do PMI do Reino Unido ficaram abaixo do esperado, com o índice Composite em 53 vs 52,8 exp. e 52,8 anteriormente O PMI...
O PMI de serviços da zona euro ficou em 53,2 vs 53,3 exp. e 53,3 anteriormente O PMI de serviços da Alemanha ficou em 54,2 contra...
Abertura do mercado americano ao vivo - 05/06/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui _ O conteúdo...
Os mercados aguardam importante relatório de serviços ADP e ISM dos EUA As atenções voltaram-se para o BoC, que deverá...
Após a sessão mista de ontem em Wall Street, os futuros dos índices dos EUA e da Europa estão sendo negociados hoje ligeiramente...
O USDCAD é negociado estável antes de dois eventos macro importantes agendados para hoje - o lançamento do relatório ADP às...
Análise técnica ou fundamentalista: qual é a melhor? Neste vídeo, exploramos as principais diferenças entre análise...
A Centrus Energy (LEU.US), uma das principais empresas de enriquecimento de urânio dos EUA, cai hoje quase 5%, com Wall Street a vender ações...
O NATGAS apaga grande parte da recuperação de ontem e cai novamente abaixo da média de 14 períodos, embora um sinal claro de...
Os futuros da prata estão sendo negociados hoje com uma liquidação significativa de quase 4% e, juntamente com a liquidação...
Os índices dos EUA abrem em baixa apesar da queda de 4 pontos percentuais nos rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos, perto de...
Relatório JOLTS: 8,05 milhões vs 8,35 milhões de exp. e 8,48 milhões anteriormente Pedidos de bens duráveis nos...
Abertura do mercado americano ao vivo - 04/06/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui _ O conteúdo aqui...
PETRÓLEO OPEP+ prolonga grande corte na produção de petróleo de 3,66 milhões de barris por dia até ao final...
