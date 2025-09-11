Petróleo continua as quedas depois da decisão da OPEP📉
Após a decisão de ontem da OPEP+ de recuar nos cortes voluntários de produção, a estrutura do mercado do petróleo...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Após a decisão de ontem da OPEP+ de recuar nos cortes voluntários de produção, a estrutura do mercado do petróleo...
KfW vendeu 110 milhões de ações da Deutsche Telekom AG na segunda-feira AP Moeller Maersk elevou sua previsão para 2024 Situação...
Fatos: O USDIDX (Índice do Dólar Americano) rompeu o suporte local, sugerindo uma continuação da tendência descendente....
O AUDCHF está sendo atingido hoje, continuando a queda lançada em meados de maio de 2024. O movimento de baixa hoje é alimentado pela...
Esta sessão está a ser marcada por quedas nos metais preciosos, bem como as ações, as criptomoedas e as matérias-primas...
Índices europeus abrem em baixa CHF enfraquece após leitura do IPC em linha com as expectativas Dados de segunda linha da Europa e...
Os dados da inflação do IPC suíço para maio foram divulgados hoje às 03h30. Esperava-se que o relatório mostrasse...
Os índices de Wall Street fecharam o pregão de ontem de forma mista - S&P 500 subiu 0,11%, Dow Jones caiu 0,30%, Nasdaq saltou 0,56%...
Visão Semanal 03/06/2024 I Entenda o cenário macro atual Nesta edição destacamos: Expectativas Decisão...
O petróleo está a sofrer um impacto hoje, após a decisão da OPEP+ de ontem. Embora a decisão de prolongar o principal...
As ações Meme estão no centro das atenções mais uma vez, com a GameStop (GME.US) lançando a negociação...
Os dados do setor industrial ISM dos EUA para maio foram divulgados hoje às 11:00 horário de Brasília. Esperava-se que o relatório...
Índices de Wall Street abrem em alta US2000 testa zona de resistência de 2.100 pontos GameStop sobe 70% à medida que o interesse...
O peso mexicano está enfraquecendo significativamente após a vitória de Claudia Sheinbaum nas eleições presidenciais...
Embora em meados de maio parecesse que o alvoroço em torno da GameStop e das ações de ‘memes’ havia desaparecido tão...
Os contratos baseados no gás dos EUA (NATGAS) já subiram quase 5,5% hoje. Os mercados energéticos estão hoje reagindo a decisão...
Mercados europeus registam ganhos no início da sessão de segunda-feira Dados do ISM PMI para o setor da indústria transformadora...
Fatos: Uma semana à frente está repleta de leituras macro importantes Os primeiros cortes estimados nas taxas de juros na Europa...
As criptomoedas estão sendo negociadas em terreno positivo esta sessão, apesar do fraco desempenho registado durante o fim de semana. A Ethereum...
PMI HCOB Manufacturing da Zona Euro Maio: 47,3 (est 47,4; anterior 47,4) PMI de manufatura HCOB alemão maio: 45,4 (est 45,4; anterior 45,4) PMI...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador