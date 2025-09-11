🛢️OPEP+ decide prolongar o corte da produção mas tem um plano de saída. Terá sido uma desilusão para os compradores?
OPEP+ decide prolongar o corte da produção mas tem um plano de saída. Terá sido uma desilusão para os compradores? A...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Esta semana vai ser particularmente importante para o par EUR/USD. O euro tem resistido bem ao fato dos índices globais terem estado a corrigir,...
Uma série de relatórios importantes da economia dos EUA e, em particular, do mercado de trabalho dos EUA serão publicados durante...
Futuros apontam para uma abertura em alta na Europa Dados ISM PMI dos EUA em foco A nova semana de negociações nos mercados globais...
A nova semana de negociações nos mercados globais promete ser otimista. A negação da dinâmica descendente durante...
Sem nenhum catalisador ou dados divulgados diretamente, os futuros do CAFÉ estão perdendo hoje quase 5%. Podemos encontrar a razão...
Após os dados PCE de hoje dos EUA, o mercado está se comportando de forma interessante; os rendimentos e o dólar estão caindo,...
Wall Street apaga uma boa parte dos ganhos na abertura. US100 perde ligeiramente Os dados do PCE dos EUA vieram como esperado, mas a reação...
Abertura do mercado americano ao vivo - 31/05/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
A leitura preliminar da inflação do IPC para maio em toda a área do euro foi divulgada hoje às 06h00 (hora de Brasília)....
As quedas no mercado de ações da China coincidiram com a fraqueza da maioria das empresas de Wall Street e o aumento dos rendimentos dos...
Dados PCE dos EUA (para abril) Principal (anual). 2,7% esperado: 2,7% A/A. Anterior: 2,7% A/A Principal (mensal). 0,25% Esperado: 0,25% MoM. Anterior:...
Esta manhã, o USDJPY está rompendo acima do limite superior de um intervalo de curto prazo, retornando acima da marca de 157,00. Dados do...
Os mercados europeus perdem ligeiramente antes do relatório PCE dos EUA Frasers Group aumenta investimento na Hugo Boss Deutsche Bank espera...
A divulgação dos dados de inflação do PCE dos EUA para abril é um lançamento macroeconômico chave do dia....
Os dados de inflação da França para maio foram divulgados hoje às 03h45 (hora de Brasília) e apresentaram resultados...
Futuros dos índices europeus apontam para uma abertura ligeiramente mais baixa Dados de IPC da Europa, relatório PCE dos EUA Crescimento...
O relatório de vendas no varejo da Alemanha para abril foi divulgado hoje às 03h00 (hora de Brasília). Esperava-se que os dados mostrassem...
Os índices de Wall Street operaram em baixa ontem, com o S&P 500 caindo 0,60%, o Dow Jones recuando 0,86% e o Nasdaq caindo mais de 1%. Apesar...
No vídeo de hoje, vamos saber mais sobre Imposto de Renda para Brasileiros - Investimentos em Mercados Internacionais Neste vídeo,...
