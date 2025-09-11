US OPEN: Salesforce tem a maior queda diária desde 2008.
Wall Street com humor misto no início da sessão de quinta-feira. As ações da Salesforce perdem 17% no início da...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Abertura do mercado americano ao vivo - 30/05/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Produto Interno Bruto dos EUA no 1º trimestre, 2ª leitura: Real: 1,3% t/t. Previsão: 1,2% t/t. Anterior: 1,6% t/t Deflator do...
O rand sul-africano opera em baixa em relação ao dólar americano (USDZAR) hoje, à medida que projeções eleitorais...
DAX na zona dos preços de fechamento de ontem no mercado à vista Leitura do PIB dos EUA às 13:30 BST SAP sob pressão...
A reação global à superação da barreira de 4,6% pelo rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA não passou...
Futuros de ações europeias apontam para uma abertura em baixa para o índice de referência Euro Stoxx 50 A atenção...
Sessão de quinta-feira nos mercados da APAC mais uma vez sofreu pressão devido ao aumento dos rendimentos da dívida dos EUA (atualmente...
No vídeo de hoje, vamos saber mais sobre o Análise dos balanços semanais: empresas em destaque Esta semana, destacamos as...
A Abercrombie & Fitch (ANF.US) é uma das empresas americanas com melhor desempenho atualmente. As ações sobem mais de 20% após...
O NATGAS está a negociar hoje mais de 5% abaixo, com os meios de comunicação financeiros dos EUA a apontarem para um clima ligeiramente...
O CACAU é a matéria-prima com melhor desempenho hoje, com o contrato de futuros do primeiro mês a subir 8%! As perspectivas fundamentais...
No vídeo de hoje, vamos saber mais sobre o Cacau: explorando o potencial e os movimentos do commodity Entre no mundo fascinante do...
Geopolítica torna-se mais importante para o petróleo do que a OPEP O Brent tem estado a ser negociado ligeiramente acima dos 80 dólares...
A Dick's Sporting Goods apresentou resultados acima das expectativas para o 1T24. Em particular, os investidores congratularam-se com o aumento das...
Os índices de Wall Street estão a ser negociados em terreno negativo esta sessão - o S&P 500, o Dow Jones e o Nasdaq recuam cerca...
Os dados preliminares do IPC para maio da Alemanha acabaram de ser publicados. Esperava-se que mostrasse uma aceleração no crescimento dos...
DAX desce quase 0,8% Às 09h00 (hora de Brasília), leitura dos dados preliminares do IPC de maio A Siemens Energy AG (ENR.DE) está...
Fatos: O entusiasmo pelas empresas tecnológicas e pela IA em particular está a perder força a curto prazo, como ficou evidente...
Os preços do petróleo ganharam hoje ligeiramente, com o Brent atingindo os $84,5 por barril, antes do relatório API, que será...
