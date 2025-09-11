USDJPY acima dos 157 após comentários do BoJ
O par USDJPY subiu desde ontem de cerca de 156,9 para 157,2 hoje, na sequência de comentários do Banco do Japão, Adachi, que, embora...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Banco Central Europeu está cada vez mais perto da decisão de começar a reduzir as taxas de juro, o que poderá acontecer já...
Abertura do mercado americano ao vivo - 29/05/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Os contratos de índice na Europa estão sendo negociados em baixa. O EURUSD se fortalece em antecipação ao IPC da Alemanha,...
O Sentimento do Consumidor GFK da Alemanha registrou -20,9 vs -22,5 esperados e -24,2 anteriormente. O par EURUSD reagiu levemente a esses dados, sinalizando...
Ações e títulos na Ásia caíram. Os investidores avaliaram os efeitos do aumento dos rendimentos do Tesouro após...
No vídeo de hoje, vamos saber mais sobre o Ouro: um resumo completo sobre o metal precioso Descubra todos os segredos do ouro, um...
No vídeo de hoje, vamos conhecer um Guia completo do Nasdaq 100: explorando o índice e suas Implicações. O Nasdaq 100...
Os futuros do cacau estão ganhando mais de 6% hoje. O regulador do cacau do Gana disse que irá contrair empréstimos de até...
A empresa de tecnologia e suprimentos médicos Semler Scientific (SMLR.US) revelou que comprou 581 BTC por cerca de US$ 40 milhões. Após...
Contratos de índices dos EUA perdem ligeiramente, apesar do aumento de mais de 4% na Nvidia (NVDA.US). Euforia nas ações da Crowdstrike...
Vários membros do BCE voltaram a expressar o apoio ao cenário de redução das taxas de juro na reunião da próxima...
Abertura do mercado americano ao vivo - 28/05/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
A Salesforce deverá apresentar os resultados do primeiro trimestre esta semana Não se esperam grandes alterações...
A sessão de terça-feira está sendo marcada por perdas ligeiras nos índices bolsistas europeus. A atenção dos...
A seca no Brasil e no Vietname (mais de 50% da colheita global de café) apoia a dinâmica ascendente dos preços do café, enquanto...
Petróleo A reunião da OPEP+ foi transferida de 1 para 2 de junho e será realizada sob a forma de reunião por vídeo A...
Uma enxurrada de ofertas de desconto nas prateleiras das principais cadeias retail chinesas levou a um aumento na procura de iPhone em abril. Os...
O dólar é mais uma vez uma das moedas mais fracas do G10 esta manhã. No entanto, o ponto de mudança poderá ser a abertura...
O calendário macroeconômico de hoje encontra-se relativamente vazio em comparação com o resto da semana. Às 09:30, será...
