Calendário da manhã (28.05.2024)
Os índices da Ásia e do Pacífico estão a passar por uma sessão mista. Os índices chineses estão registrando...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
NATGAS ganha quase 1,7% durante a sessão de hoje e tenta recuperar algum terreno após o impacto da rolagem do contrato futuro de sexta-feira....
O primeiro dia de negociação de uma nova semana é marcado pela calma do mercado. Isto pode ser explicado pelos feriados de mercado...
O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, afirmou que o banco central agirá com cautela para ancorar as expectativas de inflação...
Visão Semanal 27/05/2024 I Entenda o cenário macro atual Nesta edição destacamos: Esta semana, mergulhamos na...
Feriado nos EUA e no Reino Unido limita a volatilidade na Europa Moody's eleva rating de crédito da TAG Immobilien Banqueiros do BCE...
NZDUSD começou um novo impulso de alta no início deste mês O movimento de alta foi interrompido em meados de maio O par ultrapassou...
No início da semana, o sentimento no mercado de criptomoedas é relativamente positivo, com destaque para a Ethereum. No entanto, o enfraquecimento...
05:00 (horário de Brasília), Alemanha - Expectativas de Negócios da Alemanha para maio: valor publicado 90.4; previsão...
O calendário macroeconômico encontra-se praticamente vazio e, devido aos feriados nos EUA e no Reino Unido, os mercados destes países...
Os índices da Ásia e do Pacífico estão a registar uma sessão moderadamente ascendente. Os maiores ganhos são...
A Nvidia é uma das empresas mais influentes e inovadoras no mundo da tecnologia. Fundada em 1993, a Nvidia se destaca por suas contribuições...
O pregão de hoje traz uma recuperação significativa no mercado de ações, apoiado pelo enfraquecimento do dólar...
Christopher Waller, membro do Conselho da Reserva Federal, comentou hoje sobre a economia dos EUA, especialmente a r-star (taxa neutra). A posição...
11h, Estados Unidos - Relatório de inflação da Universidade de Michigan de maio: Condições...
Os índices de Wall Street reduzem ligeiramente as perdas de ontem na abertura Dólar perde, apagando ganhos de ontem Os rendimentos...
Abertura do mercado americano ao vivo - 24/05/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
13:30 Estados Unidos - Bens duráveis para abril: Bens Duráveis Excluindo Transportes: anterior 0,2% MoM; Bens Duráveis Excluindo...
Fatos Um mercado de trigo limitado e um máximo recorde desde a guerra na Ucrânia, à medida que os preços dos contratos...
Mercados europeus sob pressão Uma onda de ações judiciais sobre o herbicida Roundup representa uma ameaça “existencial”...
