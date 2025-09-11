Um olhar para o Ethereum (24/05/2024)
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprovou na quinta-feira os pedidos 19b-4 da Nasdaq, da CBOE e da NYSE para listar ETFs vinculados...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Futuros apontam para menor abertura da sessão europeia Discurso de Waller, pedidos de bens duráveis e dados de Universidade de...
- Vendas no Varejo no Reino Unido Incluindo Combustível de Automóveis (M/M) em Abril: -2,3% (estimativa -0,5%; anterior revisado...
A última sessão da semana nos mercados da APAC resultou em quedas na maioria dos principais índices da região. O Nikkei...
Você precisa enviar dinheiro para o exterior e não sabe por onde começar? No vídeo de hoje, vamos explicar tudo o que você...
Os futuros do ouro estão perdendo 1,5% hoje, com a alta dos rendimentos dos títulos e a recuperação do índice do dólar...
O Bitcoin perde 2,7% hoje e cai abaixo do nível de US$ 68.000, com o dólar americano e os rendimentos subindo após leituras flash...
O Fed Composite de Kansas City dos EUA ficou em -2 vs -7 e -8 anteriormente (-1 em Manufatura vs -13 anteriormente) Esses dados indicam uma recuperação...
A mudança nos estoques de gás natural da EIA ocorreu em 78 bcf (bilhões de pés cúbicos) vs 85 bcf exp. e 70 bcf anteriormente....
Os índices dos EUA ganham, impulsionados pelas ações da Nvidia (NVDA.US), mas os ganhos desaceleraram um pouco após a abertura,...
A Nvidia apresentou seus resultados do 1T25. A empresa novamente superou as expectativas. As receitas do segmento mais importante de Data Center...
O PMI de serviços dos EUA ficaram em 54,8 (o mais alto desde maio de 2023) vs 51,2 exp. e 51,3 anteriormente. O PMI de manufatura ficou...
Abertura do mercado americano ao vivo - 23/05/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O...
09h30 BST, Estados Unidos - Dados de emprego: Pedidos contínuos de auxílio-desemprego: reais 1.794 mil; previsão...
Ethereum está ganhando 0,70% hoje, retornando acima de US$ 3.800. Esta semana pode ser crucial para o mercado de criptomoedas devido a vários...
Fatos: O mercado reagiu de forma agressiva às últimas atas do FOMC, com alguns membros do FOMC sugerindo que o atual aperto pode não...
05h30, Reino Unido - Dados do PMI: PMI composto S&P Global/CIPS UK: real 52,8; previsão 54,0; anterior 54,1; PMI de manufatura...
05h00, Zona Euro - Dados do PMI de maio: PMI Composto da Zona Euro HCOB: 52,3 reais; previsão 52,0; anterior 51,7; PMI...
04h15, França - Dados do PMI de maio: PMI de manufatura francês HCOB maio P: 46,7 (est 45,9; anterior 45,3) PMI...
O calendário macroeconômico de hoje inclui diversas publicações interessantes. Os mais importantes serão os lançamentos...
