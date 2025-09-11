Destaques da manhã (23.05.2024)
Os índices da Ásia e do Pacífico estão passando por uma sessão mista. Os maiores ganhos são observados no...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
No vídeo de hoje, vamos discutir as recentes revelações das atas do Federal Reserve. Os dirigentes questionaram o grau de aperto...
A publicação das Atas do FOMC não causou volatilidade indevida nos mercados. O valor de referência US100 recuou ligeiramente...
A atual queda nos preços do cacau em relação aos picos históricos é uma das maiores já registradas na história...
A transcrição da última reunião do FOMC acaba de ser divulgada. Os banqueiros do Fed comunicaram a necessidade de manter as...
O NATGAS está adicionando perto de 5% hoje devido a uma atualização da previsão do tempo, o que indica que enfrentaremos temperaturas...
A divulgação de hoje da ata do FOMC da reunião do banco central dos EUA de 1 de Maio tem a oportunidade de aumentar a volatilidade...
Estados Unidos - Dados EIA: Estoques de petróleo bruto: previsão real: 1.820 milhões. Previsão -2.400M; anterior...
Vendas de casas existentes nos EUA em abril: 4,14 milhões (estimativa de 4,23 milhões; anterior R 4,22 milhões) - Vendas de casas...
O dólar americano ganha antes da divulgação da ata do FOMC (15h), e os índices registram pequenos ganhos antes dos...
Abertura do mercado americano ao vivo - 22/05/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
As ações da Target Corp (TGT.US), o gigante varejista de grande porte dos EUA, esta perdendo quase 7,9% antes da abertura da sessão...
DAX caiu 0,30% no momento da publicação Potenciais tarifas chinesas permanecem em cima da mesa Lagarde, do BCE, assume uma posição...
O preço do cacau permanece acima do nível crítico de apoio de 7.000 dólares por tonelada. No entanto, desde o pico de US$ 11.500,...
O Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) manteve as taxas de juros inalteradas em 5,50% hoje. A declaração foi relativamente mais agressiva do...
03h00, Reino Unido - Dados de inflação de abril: IPC: real 0,3% ao mês; previsão de 0,2% ao mês;...
O evento chave de hoje é a divulgação da ata da última reunião do Fed em maio. Além deste evento, os investidores...
Os índices da Ásia e do Pacífico estão passando por uma sessão mista. O índice japonês Nikkei 225 caiu...
A Mota-Engil apresentou os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024, a empresa registou um lucro líquido de 20 milhões de euros,...
🔍 Panorama do Mercado Financeiro Global | Semana Atual Bem-vindos ao nosso panorama semanal! 🌍📈 Neste vídeo, vamos mergulhar nos principais acontecimentos...
