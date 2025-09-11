Visão Semanal - 20/05/2024
🔍 Panorama do Mercado Financeiro Global | Semana Atual Bem-vindos ao nosso panorama semanal! 🌍📈 Neste vídeo, vamos mergulhar nos principais acontecimentos...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As declarações dos membros do Fed sobre a economia ou a política continuam. Barr afirmou que a inflação do primeiro...
Os futuros baseados no gás natural dos EUA (NATGAS) está ganhando quase 3% hoje devido às previsões de temperaturas mais elevadas...
A prata atingiu seus níveis mais altos desde 2013, possivelmente ultrapassando o nível de US$ 30 por onça por um longo período...
Wall Street com clima misto no início da semana Comentários dos banqueiros em foco Wix.com aumenta previsões para o ano inteiro Wall...
DAX continua a recuperação. As montadoras alemãs perdem depois que o Morgan Stanley reduziu as previsões. Um tribunal...
Os CFDs do cobre estão ganhando 2,30% hoje, aproximando-se do próximo nível importante de 11 000 $ por tonelada. Ao mesmo tempo, o...
O Bitcoin continua a prolongar as últimas correções de alta, com os compradores a conseguirem recuperar mais de 15% em relação...
O calendário macroeconômico de hoje encontra-se relativamente vazio. Não há nenhuma publicação macroeconômica...
A próxima semana pode ser grande em termos de volatilidade do mercado, pois há uma série de eventos de alto nível programados....
Robinhood (HOOD.US) experimentou um aumento nos volumes de negociação esta semana, impulsionado pelo aumento da atividade na GameStop e outras...
Contratos são notados com ligeiro aumento Os rendimentos dos títulos estão subindo O dólar também está...
A Prata continua a sua forte recuperação pela segunda semana consecutiva e está no caminho certo para fechar acima da barreira dos...
Abertura do mercado americano ao vivo - 17/05/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Os índices europeus negociam em baixa DAX cai para o mínimo de 1 semana Lanxess despenca após rebaixamentos no BNPP Exane e...
O destaque da sessão Ásia-Pacífico de hoje foi a divulgação dos dados de atividade mensal da China para abril. Os dados...
AUDCAD recuperou mais de 3% dos mínimos do final de abril O par quebrou acima da retração de 50% do último grande impulso...
Índices europeus definidos para abertura em baixa Dados finais do IPC de abril da área do euro foram divulgados às 06h00...
Os índices de Wall Street negociados recuaram ligeiramente dos máximos recordes de ontem. O S&P 500 caiu 0,21%, o Dow Jones caiu 0,10%...
