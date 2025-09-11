URGENTE: Forte aumento nos estoques de petróleo segundo o DOE
Os estoques de petróleo aumentaram em 7,7 milhões de barris, contrariando as expectativas de uma queda de 2,6 milhões de barris e...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Fatos: O CACAU recuou a partir da área de resistência-chave em 8680 O ativo permanece em tendência de baixa desde 20 de maio Opinião: Observando...
Canadá – Decisão de Taxa de Juros do BoC para dezembro: Atual: 2,75%; previsão: 2,75%; anterior: 2,75%; O relatório...
A Meta é mais do que apenas uma empresa de redes sociais. Também é uma gigante da publicidade e uma empresa fortemente investida em...
Os futuros de Wall Street operam com estabilidade antes da reunião do Federal Reserve, enquanto crescem as expectativas de uma possível extensão...
Investidores europeus demonstram otimismo claro nesta quarta-feira (30/07), impulsionados por balanços corporativos encorajadores que...
📅 Nesta terça-feira, 23/07, às 10h30, acompanhe a leitura de mercado ao vivo com Emanoelle Santos (XTB) e o convidado da semana: Vinicius...
Às 15h00 BRT, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) anunciará sua decisão sobre a taxa de juros nos Estados Unidos. O consenso...
Crescimento anualizado do 2º trimestre (1ª leitura): 3,0% (previsão: 2,4%; anterior: -0,5%) Índice de preços de gastos...
Relatório ADP de julho: 104 mil (previsão: 75 mil; anterior: -33 mil) Dados muito fortes em comparação com...
Zona do Euro – Dados de PIB: PIB (2º tri): alta de 0,1% Tri/Tri; previsão: 0,0% Tri/Tri; anterior: 0,6% Tri/Tri PIB...
04:00 AM (horário de Brasília), Espanha – Dados de Inflação de Julho: IPC da Espanha: atual 2,7% A/A; previsão...
03:00 AM BST, Alemanha – Dados de Vendas no Varejo de Junho: Vendas no Varejo da Alemanha: atual 1,0% M/M; previsão 0,5% M/M; anterior...
Hoje marca o início de uma segunda metade de semana intensa para os mercados, com destaque absoluto para a decisão de juros do Federal Reserve...
Mercados acionários da Ásia-Pacífico enfrentam sessão mista. Os índices chineses operam em alta entre 0,50% e 0,90%,...
Após um início de sessão notavelmente otimista nesta terça-feira, Wall Street reverteu para o território negativo....
O USDJPY encerra o dia estável, contrariando o rali do dólar observado frente a outras moedas do G10 (EURUSD: -0,4%, AUDUSD: -0,2%, USDCHF:...
EUR/USD amplia perdas em meio à fraqueza do euro após acordo comercial entre UE e EUA O par EUR/USD segue em queda acentuada nesta semana,...
Wall Street opera com leves altas nesta terça-feira, impulsionada por novos balanços corporativos. Embora o ímpeto de alta no pré-mercado...
Euforia de mercado diante de fundamentos deteriorados A narrativa está posta: acordos comerciais que maquiam uma guerra tarifária, altas...
