MACRO: A recuperação da inflação nos EUA foi interrompida?
A leitura de hoje da inflação nos EUA ficou praticamente em linha com as expectativas, marcando a primeira inflação dos EUA....
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O principal lançamento macro da semana – relatório do CPI dos EUA de abril – acaba de ser divulgado às 09h30 (hora de...
O recente relatório do Índice de Preços Salariais (WPI) para o primeiro trimestre de 2024 trouxe algum alívio ao Reserve Bank...
IPC sueco (M/M) abril: 0,3% (est 0,4%; anterior 0,1%) - IPC (Y/Y) abril: 3,9% (est 4,0%; anterior 4,1%) A SEK está caindo face ao EUR, após...
Os mercados estão aguardando uma divulgação macro importante da semana – o relatório do CPI dos EUA de abril, agendado...
No cenário atual, sabemos que a inflação está causando muita volatilidade nos mercados. Por isso, vamos acompanhar a divulgação...
Futuros apontam para maior abertura de sessão a dinheiro na Europa A principal leitura do dia será o relatório do IPC dos EUA...
O índice alemão ganha ligeiramente O euro enfraquece em antecipação ao corte das taxas em junho O dólar enfraquece...
A sessão de quarta-feira será marcada pelos dados do IPC dos EUA. Publicação será às 09h30 (hora de Brasília) Os...
Alibaba, gigante chinesa que opera na indústria do comércio eletrónico, apresenta resultados financeiros mistos no primeiro trimestre...
Os investimentos em centros de dados estão se tornando cada vez mais atrativos devido à rápida expansão das tecnologias baseadas...
As ‘ações Meme’ tomaram mais uma vez conta de Wall Street, como pode ser visto pelos fortes ganhos de empresas como AMC, GameStop...
O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, forneceu uma visão abrangente da situação econômica atual, destacando vários...
O dólar é uma das moedas mais fracas do G10 Os rendimentos dos títulos dos EUA estão caindo Os índices de Wall...
Nos últimos meses, os investidores têm acompanhado de perto os dados de inflação, uma vez que o primeiro trimestre revelou uma...
Abertura do mercado americano ao vivo - 14/05/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
9h30 BST, Estados Unidos - Dados de inflação de abril: PPI ex. Alimentação/Energia/Transportes: real...
PETRÓLEO O WTI permanece em consolidação entre 78 e 80 USD por barril, pouco mais de 2 semanas antes da reunião da OPEP+. Uma...
DAX cai ligeiramente antes do relatório PPI dos EUA Numerosas notícias corporativas do mercado de ações alemão DE40...
Paysafe Limited (PSFE.US), empresa de pagamentos online dos EUA, está hoje se recuperando a um ritmo de dois dígitos no pré-mercado....
