Um olhar para o GOLD (14.05.2024)
A tendência de longo prazo permanece ascendente Estrutura 1:1 invalidada no ouro Fonte: xStation5 O mercado de ouro tem sido negociado...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Casa Branca anunciou novas tarifas sobre produtos importados da China. O anúncio aumenta principalmente as tarifas já existentes. Diz-se...
A GBP subiu ligeiramente após a divulgação do decepcionante relatório de empregos no Reino Unido de março de hoje mais...
O instituto alemão de pesquisa econômica ZEW publicou um novo conjunto de seus indicadores mensais às 06h00 de hoje (hora de Brasília)....
Índices europeus definidos para abertura estável Inflação PPI dos EUA para abril, índice ZEW alemão para...
O relatório de emprego do Reino Unido para março foi divulgado hoje às 7:00 BST. Esperava-se um pequeno aumento no emprego, bem como...
Os índices de Wall Street foram negociados mistos ontem - S&P 500 caiu 0,02%, Dow Jones caiu 0,21%, enquanto Nasdaq e Russell 2000 de pequena...
EURUSD é um dos pares FX a serem observados hoje. A primeira fonte potencial de volatilidade virá com a divulgação do índice...
O Data Center do Federal Reserve Bank de Nova York divulgou hoje a Pesquisa de Expectativas do Consumidor de abril de 2024. Segundo o relatório,...
Os títulos do Tesouro da TNOTE testaram o nível de resistência definido pela média móvel exponencial de 50 dias (curva...
A temporada de lucros de Wall Street para o primeiro trimestre de 2024 está lentamente chegando ao fim, com a maioria das grandes empresas dos EUA...
Bitcoin ganha 2,30% e testa novamente o nível de resistência em US$ 63 mil. Após uma abertura relativamente mais fraca no início...
Esta semana, o par EUR/USD estará em destaque com a divulgação de dados importantes sobre a economia americana. Os investidores acompanharão...
Hoje é um dia relativamente leve em termos de publicações macroeconômicas. Não há eventos programados no calendário...
Os índices da Ásia-Pacífico estão tendo uma sessão mista. O índice Nikkei 225 do Japão (-0,20%) e o...
A Governadora da Reserva Federal, Michelle Bowman, enfatizou a necessidade de o banco central proceder com cautela e deliberação à...
Índices abrem em alta Ganho de rendimentos de títulos Dólar também ligeiramente positivo No último dia desta...
11h, Estados Unidos - Relatório de inflação da Universidade de Michigan de maio: Condições...
Abertura do mercado americano ao vivo - 10/05/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui __ O...
19h30, Canadá – Dados de emprego de abril: Taxa de desemprego: real 6,1%; previsão de 6,2%; anteriores 6,1%; Taxa...
