O que esperar dos ganhos da ARM Holdings?
A ARM Holdings (ARM.US) está programada para anunciar seus resultados fiscais do quarto trimestre de 2024 hoje, após o fechamento da sessão...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A ARM Holdings (ARM.US) está programada para anunciar seus resultados fiscais do quarto trimestre de 2024 hoje, após o fechamento da sessão...
O petróleo está recuperando dos mínimos de 2 meses, que foram atingidos hoje mais cedo. Os preços do petróleo caíram...
Análise Galp Os resultados da GALP para o 1º trimestre de 2024 foram bem aceites pelos investidores. Os destaques a salientar são: EBITDA RCA...
Tesla (TSLA.US) iniciou as negociações de hoje com uma diferença de preço de baixa. O movimento de baixa foi desencadeado por...
A mídia japonesa, precisamente a TV Tokyo, informou que o Japão interveio no mercado cambial na semana passada. O relatório é...
O Departamento de Energia dos EUA (DOE) divulgou um relatório semanal oficial sobre os estoques de petróleo dos EUA hoje às 11h30....
As vendas no varejo no Brasil permaneceram estáveis em março de 2024, marcando um ponto de inflexão após um mês anterior...
Wall Street abre em baixa US2000 com potencial padrão de cabeça e ombros Grandes movimentos pós-ganhos em Arista, Shopify,...
Abertura do mercado americano ao vivo - 08/05/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O...
Fatos: Bitcoin testou na principal zona de resistência de curto prazo O sentimento de curto prazo permanece pessimista O preço...
Nas últimas 13 semanas, as empresas cotadas em Wall Street anunciaram a sua vontade de recomprar mais de 383 bilhões de dólares das...
A Uber Technologies (UBER.US) está sendo atingida hoje nas negociações de pré-mercado dos EUA. As ações afundam...
Índices europeus continuam onda ascendente DAX alemão abre caminho para testar a zona de picos históricos Resultados trimestrais...
Hoje, o dólar está excepcionalmente forte na primeira parte do dia. O Índice do Dólar Americano (USDIDX) está ganhando...
Taxa real do Riksbank sueco 3,75% (previsão 3,75%, anterior 4,00%) O Riksbank reduziu a taxa diretora em 0,25 pontos percentuais, para 3,75%,...
O calendário macroeconômico de hoje é relativamente leve, no entanto, a atenção dos investidores estará focada...
03h00 (hora de Brasília) - Alemanha - Produção Industrial para março: Produção Industrial...
Os índices da Ásia-Pacífico estão em queda. As maiores perdas são observadas no índice japonês Nikkei...
5 passos pra entender a economia dos EUA com nossa analista Aline Moraes Neste vídeo, você vai entender os principais indicadores econômicos...
A Equinix é uma empresa líder global em infraestrutura digital, especializada em interconexão e data centers. Com uma presença...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador