⏫Cacau se recupera quase 14%
O cacau está recuperando quase 14% hoje, o que é provavelmente o maior aumento diário de sempre. É claro que o mercado fecha...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Neel Kashkari da Fed dos EUA acaba de comentar os dados mais recentes do NFP dos EUA. e sugeriu possíveis novas medidas por parte da Reserva Federal...
A Apple (AAPL.US) acaba de lançar uma transmissão ao vivo na qual compartilha com o público a nova oferta de tablets iPad. As ações...
- Canadá, Ivey PMI para abril: Atual: 63,0. Esperado: 58,1. Anterior: 57,5 Apesar de superar claramente as expectativas dos analistas; O...
Resultados da Disney em foco As previsões mais baixas da Palantir elevam as ações da empresa em quase 10% Os índices...
A gigante da indústria do entretenimento divulgou hoje seus resultados do 2T24 (o ano fiscal da empresa não está alinhado com o ano...
A Ferrari sempre entregará um carro a menos do que o mercado exige. Estas são as palavras de Enzo Ferrari, fundador da empresa italiana de...
PETRÓLEO (OIL) Surgem especulações sobre a extensão dos cortes voluntários de produção dos países...
Índices europeus continuam onda ascendente DAX alemão ultrapassa zona de resistência chave Resultados trimestrais de Zalando...
Abertura do mercado americano ao vivo - 07/05/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui O conteúdo aqui disponibilizado...
Os preços europeus das emissões de carbono estão hoje sofrendo um impacto. O EMISS é negociado com queda de mais de 3% no dia,...
Fatos: USDCHF recuperou do suporte principal em 0,9010 O par está sendo negociado acima da média móvel de 200 períodos Recomendações: Negociação:...
A decisão sobre a taxa do Reserve Bank of Australia foi o destaque da sessão Ásia-Pacífico de hoje. Esperava-se que o banco...
Índices europeus abrem em alta Dados de segundo nível da Europa e do Canadá, discursos do Fed e do BCE Relatórios de...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,75%, o Dow Jones subiu 0,25%, o Nasdaq...
Os dados de pedidos às fábricas alemãs de março foram divulgados hoje às 3h. Esperava-se que o relatório mostrasse...
Visão Semanal 06/05/2024 I Entenda o cenário macro atual Nesta edição destacamos: Expectativas atuais após...
O Reserve Bank of Australia está programado para anunciar a sua próxima decisão de política monetária durante a próxima...
As criptomoedas, incluindo o Bitcoin, foram negociadas em alta durante a semana e esses ganhos se estenderam até as negociações de...
Índices de Wall Street abrem em alta, liderados por Russell 2000 S&P 500 em máximos de 3 semanas Perficient sobe 50% após...
