Como a Realty Income gera dividendos mensais?
A Realty Income Corporation é uma empresa de investimento imobiliário nos EUA, especializada em propriedades comerciais. Fundada em 1969,...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A Realty Income Corporation é uma empresa de investimento imobiliário nos EUA, especializada em propriedades comerciais. Fundada em 1969,...
Abril foi o primeiro mês de ganhos nos preços do gás natural nos EUA (NATGAS) desde outubro do ano passado. O período anterior,...
Os índices europeus continuam os ganhos iniciados em Wall Street na sexta-feira Hypoport divulga seus resultados do primeiro trimestre de 2024 Lane,...
Os relatórios de lucros do primeiro trimestre de 2024 das maiores empresas dos EUA já foram divulgados, mas isso não significa que...
O Bitcoin continua sua recuperação no início da semana, retornando acima do nível de US$ 65.000. A maior criptomoeda subiu...
Os dados PMIs de vários países da zona euro foram divulgados hoje (horário de Brasília): 04h15, Espanha - Dados...
O par USDJPY perdeu fortemente devido à reação pacífica à decisão do Fed sobre a taxa de juros e às...
O calendário macroeconômico de hoje contém diversas publicações e discursos interessantes dos banqueiros centrais, incluindo...
Os índices da Ásia e do Pacífico estão passando por uma sessão mista. O S&P/ASX200 australiano é o que...
A notícia de uma desaceleração no mercado de trabalho trouxe otimismo nos mercados, uma vez que se espera uma redução...
A Apple registra um salto de 7,50% após divulgar resultados financeiros excepcionais. Descubra o mundo extraordinário da Apple, onde inovação...
O McDonald's Corporation (MCD.US) é uma das maiores e mais reconhecidas redes de restaurantes de serviço rápido do mundo. Fundada...
Nesta semana, os investidores nos mercados financeiros estiveram focados nos acontecimentos nos EUA. Soubemos da decisão do FED em relação...
10h45 - Relatório do PMI para o setor de serviços dos EUA para abril. Real: 51,3. Esperado: 50,9 Anteriormente: 51,7. 11h00 - Relatório...
Ganhos no US100 após menor leitura do NFP Apple ganha quase 7% na abertura de Wall Street Os mercados ligados ao risco ganham fortemente...
- Relatório NFP dos EUA de abril. Mudança no emprego não agrícola. Atualmente: 175 mil. Esperado: 245 mil. Anteriormente:...
DAX da Alemanha sobe antes da leitura do NFP dos EUA A atenção na Alemanha se volta para as ações da Henkel e da Daimler...
Vamos explorar como uma mudança nas expectativas de corte da taxa do Federal Reserve dos EUA tem dominado o sentimento do mercado e capturado a...
A Puig poderá se tornar o IPO mais importante no mercado espanhol desde a Acciona Energía em 2021. A multinacional decidiu abrir o capital...
Dados finais do PMI para o setor de serviços do Reino Unido para abril. Atualmente: 55,0; esperado: 54,9; anterior: 53,1. Leitura composta de...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador