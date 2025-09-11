BREAKING: Norges Bank mantêm taxas inalteradas em 4,5%
O Norges Bank decidiu manter as taxas de juro inalteradas em 4,5%, em linha com as expectativas dos analistas. O NOK se fortaleceu em relação...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os analistas estimam que a variação nas contratações será de +238.000, juntamente com um aumento mensal de 0,3% nos...
Futuros apontam para maior abertura dos índices europeus na sessão de sexta-feira A atenção dos investidores estará...
Os futuros baseados nos índices de ações dos EUA ganharam ontem, após o fechamento da sessão à vista após...
A Coca-Cola Company (KO.US) é uma das empresas mais reconhecidas e icônicas do mundo, líder global no setor de bebidas não alcoólicas....
Apple (AAPL.US) ganha 7,50% após anunciar resultados financeiros melhores do que o esperado para o segundo trimestre do ano fiscal de 2023/2024....
A MicroStrategy (MSTR.US) é uma empresa líder global em análise e mobilidade empresarial, especializada em fornecer soluções...
O mercado observa dados de trabalho dos Estados Unidos, como os pedidos semanais de seguro-desemprego e a produtividade e custo do trabalhador no primeiro...
Qualcomm ganha 6,50% após resultados trimestrais que superaram as expectativas, refletindo uma recuperação no mercado de smartphones....
Wall Street abre com ligeiros ganhos Índice do dólar sobe na primeira parte do dia Declínio dos rendimentos dos títulos...
Hoje, após o encerramento do pregão de Wall Street, os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano serão apresentados pela...
11h00 (hora de Brasília), Estados Unidos - Bens Duráveis para março: Pedidos de fábrica ex transporte:...
Abertura do mercado americano ao vivo - 02/05/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui _ O conteúdo aqui disponibilizado...
Fatos: O forte aumento dos estoques de petróleo dos EUA a partir dos dados da semana passada leva à maior correção de...
Os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA chegaram a 207 mil contra 211 mil exp. e 208 mil anteriormente (reivindicações contínuas...
As demissões do US Challenger chegaram a 64,789 mil contra 90,309 mil anteriormente.
PMI final de abril da zona euro Alemanha. 42,5 Anteriormente: 42,2 Zona Euro. 45,7 Anteriormente: 45,6 França 45,3 Anteriormente: 44,9 Itália....
O par USDJPY recuperou instantaneamente boa parte das perdas de hoje após a provável intervenção do Banco do Japão e...
Maior abertura do mercado de ações na Europa EURUSD volta acima de 1,07 após os comentários de Powell ontem Pedidos...
Os mercados de títulos ganharam após o discurso de Powell ontem, que foi visto como bastante pacífico, tendo em conta os problemas...
