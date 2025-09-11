Decisão de taxas de juros do FED - 01/05/2024
Em março de 2024, a Reserva Federal dos Estados Unidos optou por manter a taxa dos fundos federais estável, marcando a quinta reunião...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O petróleo WTI está perdendo quase 3% hoje, testando cerca de US$ 79 por barril, após a divulgação de um relatório...
Fabricação ISM para abril: 49,2 (esperado: 50; anteriormente: 50,3) Preços pagos: 60,9 (esperado: 55,4; anteriormente: 55,8) Novos...
A Amazon apresentou resultados muito sólidos no primeiro trimestre de 2024, superando mais uma vez as expectativas dos analistas, tanto em termos...
O evento mais aguardado do dia no cenário dos EUA e no setor de Big-Tech é o relatório trimestral da Amazon (AMZN.US), que será...
A DEA (Drug Enforcement Administration) dos EUA está reclassificando a maconha como uma droga menos perigosa, de acordo com relatórios da...
Amanhã às 15h teremos decisão de taxas de juros da maior economia do mundo! O Federal Reserve mantém as taxas estáveis...
Wall Street abre com um sentimento mais fraco. Os futuros do Nasdaq-100 e S&P500 perdem 0,4% e 0,2%, respectivamente As ações da...
Ethereum está perdendo mais de 5,5% hoje, depois que os ETFs à vista em Hong Kong decepcionaram as expectativas de alguns investidores e...
A confiança do consumidor do CB dos EUA ficou em 97 contra 104 exp. e 103,1 revisados, dados anteriormente O PMI de Chicago dos EUA também...
Abertura do mercado americano ao vivo - 30/04/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui O conteúdo aqui disponibilizado...
A leitura mensal do PIB do Canadá (abril) foi de 0,2% vs 0,3% exp. e 0,4% anteriormente Dados do PIB canadense mais fracos do que o esperado...
As ações do PayPal (PYPL.US) estão subindo quase 7,5% antes da abertura do pregão de hoje em Wall Street, após a divulgação...
As ações da Advanced Micro Devices (AMD.US) estão subindo 0,70% nas negociações de pré-mercado, antes da publicação...
A maior das criptomoedas, o Bitcoin, perde mais de 3% hoje e recua para US$61.000, enquanto a maior das 'altcoins', Ethereum, registra uma queda...
Fatos Os futuros de trigo negociados na CBOT de Chicago estão recuando das máximas de 4 meses pela segunda sessão Os preços...
Ouro: Conhecemos os dados do primeiro trimestre para o mercado de ouro de acordo com a Metal Focus e o World Gold Council A demanda no primeiro...
O DAX cai na primeira metade do dia Euro e USD fortalecem No segundo dia desta semana, os contratos futuros dos principais índices europeus...
06h00*, Zona do Euro - Dados de inflação: IHPC excluindo Energia e Alimentação: atual 0,6% MoM, anterior...
04h55* - Alemanha - Dados de emprego de abril: Mudança no desemprego alemão: 10K atuais; previsão de 7K; 4K anterior; Taxa...
