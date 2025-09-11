Um olhar para o AUDUSD (30.04.2024)
O dólar australiano é uma das moedas mais fracas do G10 hoje, após uma queda inesperada nas vendas no varejo em março. O relatório...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O dólar australiano é uma das moedas mais fracas do G10 hoje, após uma queda inesperada nas vendas no varejo em março. O relatório...
Hoje a atenção dos investidores estará centrada nos EUA. Não estão previstas publicações macroeconômicas...
Os índices da Ásia-Pacífico estão registrando uma sessão moderadamente positiva. O Nikkei 225 japonês...
Visão Semanal 29/04/2024 I Entenda o cenário macro atual com Aline Moraes Nesta edição destacamos: Decisão...
No atual panorama financeiro dos Estados Unidos, as políticas monetárias continuam sendo um ponto de discussão, com a Reserva Federal...
Amanhã, antes da abertura do mercado, a Coca-Cola Company (KO.US) apresentará seus resultados do 1T24. Os analistas bancários antecipam...
Os preços do cacau recuaram quase 11% no início da semana, depois de a África Ocidental ter começado a registar um pouco mais...
Wall Street registra ganhos no início da semana Apple e Tesla impulsionam onda ascendente Domino's Pizza divulga fortes resultados para...
Fontes bancárias disseram que os bancos japoneses teriam vendido dólares por ienes. O representante monetário do governo,...
O Statistisches Bundesamt acaba de divulgar números preliminares da inflação para abril. O relatório ficou aquém das...
O final de abril, coincidindo com o início de uma nova semana, traz uma surpresa significativa no mercado cambial. O par USDJPY testou o nível...
Na quarta-feira, acontecerá a terceira reunião do Conselho do Federal Reserve (Fed) dos EUA sobre taxas de juros deste ano. Os investidores...
04h00 (Horário de Brasília) - Dados de inflação de abril para a Espanha: IPC espanhol: real 3,3% YoY; previsão...
Hoje a atenção dos investidores se deslocarará para o outro lado do Atlântico. Não estão programados eventos significativos...
Os futuros de índices europeus indicam uma abertura ligeiramente superior para a sessão à vista na Europa. Os contratos futuros...
Renda Fixa em Dólar! Descubra os investimentos que combinam segurança e estabilidade com a vantagem do dólar! Neste vídeo,...
Abbvie (ABBV.US) caiu quase 4,0% após publicar seus resultados do primeiro trimestre de 2024. A reação dos investidores ao comunicado...
O Banco do Japão manteve as taxas de juro inalteradas em 0,1% hoje, levando a outra onda de fraqueza no iene japonês, resultando no par USDJPY...
Dados do PCE não provocaram grandes mudanças no mercado Rendimentos de títulos anulam ganhos após relatório do...
ANZ emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. ANZ recomenda assumir uma posição longa no par com os seguintes...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador