ÚLTIMA HORA: As expectativas de inflação pela Universidade de Michigan sobem ligeiramente
11h, Estados Unidos - Relatório de inflação da Universidade de Michigan de abril: Condições...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Thyssenkrupp está vendendo parte de sua participação no negócio siderúrgico para uma empresa tcheca. A confiança...
Abertura do mercado americano ao vivo - 26/04/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui O conteúdo aqui disponibilizado...
Um pacote mensal de dados de março dos Estados Unidos, incluindo a inflação do PCE, foi divulgado hoje às 09h30 (hora de Brasília)....
Em abril de 2024, o Brasil experimentou uma desaceleração na inflação preliminar, de acordo com o Índice Nacional...
Os resultados da Alphabet têm sido melhores do que as expectativas do mercado, e as perspectivas da empresa em termos de crescimento do segmento...
As ações da Snap (SNAP.US), empresa sediada nos EUA que cria o aplicativo de mídia social Snapchat, estão subindo quase 25%...
Fatos: O Hang Seng China Enterprises Index quebrou acima da zona de resistência principal em torno de 6.000 pontos. Depois de formar um...
A Microsoft divulgou ontem os resultados do terceiro trimestre fiscal O relatório acabou sendo melhor do que o esperado em quase todos os aspectos A...
Uma mudança brusca poderá ser observada no mercado do iene japonês esta manhã, com os investidores se perguntando se o Banco...
04h00 (horário de Brasília) - Taxa de desemprego espanhola: 12,29% vs 11,92% exp. vs 11,76% anteriormente Vendas no varejo (com ajuste...
O Banco do Japão manteve hoje as taxas inalteradas no nível de 0,1%, levando a outra onda de desvalorização do iene japonês,...
Futuros sugerem maior abertura do mercado de ações na Europa Expectativas de inflação do BCE a 1 e 3 anos Todos os olhos...
Os sentimentos em Wall Street melhoraram depois que a Microsoft e a Alphabet divulgaram lucros superiores aos previstos, com fortes resultados em serviços...
Os futuros no Nasdaq 100 ganham quase 1,5%, já que as grandes empresas de tecnologia Microsoft (MSFT.US) e Alphabet (GOOGL.US) relataram lucros...
O iene japonês está enfrentando uma desvalorização histórica frente ao dólar, a mais significativa em 34 anos! Este...
A gigante farmacêutica britânica GlaxoSmithKline (GSK.UK) processou a Pfizer e a BioNTech no tribunal federal dos EUA, acusando ambas as empresas...
A economia dos EUA cresceu apenas 1,6% no primeiro trimestre de 2024, bem abaixo das expectativas de 2,5% e uma queda significativa em relação...
As quedas em Wall Street estão se acelerando após a divulgação de hoje dos dados do PIB do primeiro trimestre de 2024. A variação...
Os futuros de trigo de Chicago na CBOT ainda são negociados na zona de US$ 615 por bushel, em meio a preocupações com a falta de chuvas...
