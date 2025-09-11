URGENTE: Vagas JOLTS nos EUA abaixo das estimativas
11:00 (Horário de Brasília), Estados Unidos – Vagas de emprego JOLTS de junho: Atual: 7,437 milhões; Previsão: 7,510...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os futuros dos Estados Unidos registram leves altas após uma sessão anterior mista. Os mercados inicialmente celebraram o anúncio...
Os mercados acionários europeus abriram em alta nesta terça-feira, impulsionados pela intensa temporada de balanços — o índice...
A Boeing divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando melhora operacional significativa apesar de desafios persistentes de lucratividade....
O dólar dos Estados Unidos registra sua segunda sessão consecutiva de forte alta. O Índice Dólar (USDIDX) avança 0,20%...
Petróleo A reunião da OPEP+ da próxima semana deve resultar em uma decisão de aumentar a produção de petróleo...
As ações da Novo Nordisk (NOVOB.DK) caem cerca de 16% devido à revisão para baixo das projeções de vendas e lucro...
Fatos: O ouro está atualmente testando a média móvel exponencial de 50 dias (EMA 50) No intervalo diário (D1),...
⏰ 05h00 (horário de Brasília) — Espanha — Varejo e PIB do 2º tri 📌 Vendas no Varejo (junho): Resultado: +6,2%...
O calendário macroeconômico de hoje inclui alguns dados interessantes, embora o dia não esteja particularmente agitado. Será...
A sessão asiática está se desenrolando de forma calma, sem grandes divulgações de dados e com faixas estreitas de...
O mercado iniciou a semana com tom otimista após a confirmação do novo acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia....
A AMD planeja elevar o preço de seu acelerador de IA Instinct MI350 de US$ 15.000 para US$ 25.000 — um aumento de quase 70%. Apesar disso,...
A temporada de balanços entra em uma fase crucial com a divulgação dos resultados de quatro das sete gigantes tecnológicas...
As ações dos Estados Unidos começaram a segunda-feira com humores mistos, apesar de um rali inicial após o anúncio de...
Os futuros dos Estados Unidos e da Europa registram uma recuperação após o anúncio de um acordo comercial entre a União...
Fatos: No domingo, foi assinado um acordo preliminar entre EUA e União Europeia. A inflação subjacente no Japão caiu em junho...
Trégua Comercial ou Compromisso Problemático? O acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia, firmado sob pressão do...
Sessão de segunda-feira nos mercados europeus: sentimento misto mesmo com otimismo em Wall Street 🇪🇺🇺🇸 A sessão desta segunda-feira nos...
