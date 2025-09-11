BREAKING: Gás natural cai após dados da EIA
A Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA) emitiu um relatório semanal oficial sobre os estoques de gás...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O BoJ aumentou a taxa de juros pela primeira vez desde 2007 na sua reunião de março O banco também suspendeu o seu programa de...
Meta Platforms relatou ganhos do primeiro trimestre de 2024 ontem, após o fechamento da sessão de Wall Street Os resultados do primeiro...
Abertura do mercado americano ao vivo - 25/04/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui O conteúdo aqui disponibilizado...
Avanço trimestral do PIB dos EUA (1º trimestre): 1,6% vs 2,5% exp. e 3,4% anteriormente Índice de preços do PIB dos EUA:...
O Banco Central da República da Turquia anunciou a sua última decisão de política monetária às 08h00 (Brasília)....
Alphabet, Microsoft e Intel divulgarão lucros hoje Relatórios serão divulgados após encerramento da sessão de Wall...
DAX alemão perde impulso de alta Numerosas divulgações de resultados trimestrais das empresas HelloFresh supera claramente...
Hoje às 09h30 (Brasília), serão publicados dados preliminares do PIB dos EUA para o primeiro trimestre de 2024. O consenso aponta...
O iene japonês é novamente uma das moedas mais fracas entre o G10 hoje, caindo para níveis recordes um dia antes da decisão...
No penúltimo dia de negociação desta semana, os investidores estão preparados para outro lote de dados importantes, desta vez...
Os índices de ações da Ásia-Pacífico estão tendo uma sessão mista. Os índices chineses são...
Essa semana teremos a divulgação dos dados de PCE, e você sabe qual a diferença entre o IPC e o PCE? Descubra as diferenças...
A IBM anunciou resultados sólidos no primeiro trimestre de 2024, mas as ações caíram nas negociações após...
Descubra tudo sobre a situação atual do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA. Analisamos as últimas tendências econômicas,...
A Meta relatou resultados relativamente fortes para o primeiro trimestre de 2024, superando as expectativas do mercado em termos de lucro por ação...
Acompanhe tudo sobre a ação da semana: AT&T (T.US) Clique aqui ou no vídeo abaixo para saber mais. Siga o canal da...
O HSBC emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPCHF. O HSBC recomenda assumir uma posição curta no par com os seguintes...
A Hasbro (HAS.US), empresa norte-americana de brinquedos e jogos, é uma das ações de Wall Street com melhor desempenho atualmente....
Os contrastes no mercado do ouro estão mais visíveis do que nunca. Recentemente, máximos históricos foram registrados em pouco...
