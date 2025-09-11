ÚLTIMA HORA: WTI sobe após dados de estoque de petróleo
O Departamento de Energia dos EUA (DOE) divulgou um relatório semanal oficial sobre os estoques de petróleo dos EUA hoje às 11h30*....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDUSD. A IFR recomenda assumir uma posição longa no par com os seguintes...
As ações da Meta Platforms (META.US) tornaram-se uma das vencedoras da tendência da inteligência artificial, saltando quase 550%...
Abertura do mercado americano ao vivo - 24/04/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui O conteúdo aqui disponibilizado...
Tesla (TSLA.US) divulgou ontem o relatório de lucros do primeiro trimestre de 2024, após o fechamento da sessão de Wall Street. O...
O USDCAD experimentou um salto de volatilidade às 09h30 (Brasíla) de hoje, após a divulgação de dados dos Estados Unidos...
As ações da gigante aeroespacial Boeing (BA.US) estão subindo quase 3% antes da abertura da sessão de hoje em Wall Street....
Os lucros de uma das maiores empresas de telecomunicações dos EUA, AT&T (T.US), superaram as expectativas, embora as vendas tenham ficado...
DAX alemão mantém parte dos ganhos matinais Kering cai 8% após divulgação de resultados trimestrais Evotec apresenta...
Os pedidos industriais da CBI do Reino Unido ficaram em -23 vs -16 exp. e -18 anteriormente Ao mesmo tempo, o otimismo empresarial do Reino Unido...
O token da maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance, Binancecoin (BNB) tem mostrado uma resiliência incrível recentemente e está...
O dólar australiano é a moeda com melhor desempenho no amplo mercado cambial hoje, devido a uma leitura de inflação do IPC...
Índice de clima de negócios IFO de abril da Alemanha 89,4 vs 88,8 esperado Condições atuais 88,9 vs 88,7 esperadas Expectativas...
Fatos: A principal tendência permanece descendente O padrão de cabeça e ombros pode ser identificado no período H4 O...
A sessão de hoje sobre os mercados accionistas promete ser positiva. Após os ganhos de ontem nos índices de Wall Street, a tendência...
A sessão de quarta-feira sobre os mercados accionistas promete ser positiva. Após os ganhos de ontem nos índices de Wall Street,...
(TSLA.US) anunciou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre, que ficaram aquém das expectativas dos analistas. Abaixo detalhamos...
A empresa biofarmacêutica dos EUA, Biogen (BIIB.US), divulgará seus resultados amanhã, antes da abertura da Bolsa de Valores de Wall...
De acordo com relatos ainda não confirmados de um conhecido perfil ‘Phone Chip Expert’ na plataforma Weibo, a Apple está desenvolvendo...
Vendas de casas novas nos EUA: 693 mil vs 669 mil exp. e 662 anteriormente (8,8% MoM vs 1,1% exp. e -0,3% anteriormente) O índice regional...
