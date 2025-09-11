Abertura do mercado americano: Wall Street sobe após dados mais fracos do PMI flash dos EUA
Os índices dos EUA ganham após a abertura do mercado. SP500 sobe 0,6% após dados flash do S&P PMI mais fracos do que o esperado Queda...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A leitura flash PMI do S&P Composite dos EUA (abril) ficou em 50,9 vs 52 exp. e 52,1 anteriormente PMI de manufatura: 49,9 vs 52 exp. e 51,9...
As ações da General Electric (GE.US) estão subindo quase 4,5% nas negociações de pré-mercado, após a divulgação...
Abertura do mercado americano ao vivo - 23/04/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui O conteúdo aqui disponibilizado...
Os futuros do trigo de Chicago subiram quase 10% após o 'fundo' do rollover e estão subindo hoje, pela terceira sessão consecutiva....
Ouro O ouro caiu mais de 100 dólares por onça desde o pico da semana passada, provavelmente devido à calma da situação...
As cotações de futuros para benchmarks chineses estão hoje em onda ascendente. Podemos ver, pelo menos parcialmente, a razão...
Mercado europeu com ganhos consideráveis durante as negociações de hoje Os dados do PMI apontam para a força do setor...
O Nasdaq-100, bem como outros índices de Wall Street, têm enfrentado dificuldades recentemente. A situação geopolítica...
Tesla divulgará ganhos do primeiro trimestre hoje após fechamento do mercado As ações estão sendo negociadas mais...
Fatos: Ethereum recuperou a resistência principal em US$ 3.220 O preço fica abaixo da média móvel de 100 períodos O...
Os índices Flash PMI de abril do Reino Unido foram divulgados hoje às 05h30 (Brasília). Esperava-se que o relatório mostrasse...
Os índices Flash PMI de abril da França e da Alemanha foram divulgados esta manhã às 04h15 e 04h30 (hora de Brasília),...
Índices europeus devem abrir em alta Flash PMIs para abril da Europa e dos Estados Unidos Relatórios de ganhos da Tesla e Lockheed...
Os índices de Wall Street foram negociados em alta ontem, uma vez que o humor do mercado foi apoiado pela falta de nova escalada no Oriente Médio...
Visão Semanal 22/04/2024 I Entenda o cenário macro atual Nesta edição destacamos: Questões geopolíticas; Divulgação...
Analisando o recente recuo de 6% do índice S&P500, inicialmente atribuído a tensões geopolíticas, verifica-se que a principal...
Futuro do setor de videoconferência O verdadeiro avanço no mercado de software de videoconferência acabou sendo a pandemia do COVID-19....
A MicroStrategy (MSTR.US), bem como outras ações vinculadas a criptomoedas dos EUA, são negociadas em alta hoje. O halving do Bitcoin...
O movimento descendente no mercado Brent (OIL), lançado na primeira quinzena de abril, abrandou. Os ataques aéreos iranianos e israelitas...
