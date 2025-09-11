Abertura do mercado americano: Wall Street sobe e Tesla cai com notícias de redução de preços
Índices de Wall Street abrem em alta A falta de nova escalada no Médio Oriente apoia o humor do mercado Tesla cai após anunciar...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Ouro e outros metais preciosos estão sofrendo no início desta nova semana. O OURO está sendo negociado 2% mais baixo, a PLATINA e...
A Verizon Communications (VZ.US) está ganhando 1,50% depois que a empresa publicou seu relatório de lucros trimestrais. A Verizon relatou...
A temporada de lucros de Wall Street para o primeiro trimestre de 2024 está entrando em seu período mais interessante. Os investidores estão...
Fatos CADJPY tem sido negociado em um movimento lateral de curto prazo Par quebrou acima do limite superior da faixa de negociação Par...
O primeiro dia da semana começa com bastante calma nos mercados. O calendário macroeconómico não prevê grandes eventos...
Índices europeus abrem em alta DAX registra alta de 0,70% acima de 18 mil pontos Villeroy, do BCE, confirma cortes nas taxas em junho No...
A possibilidade de cortes nas taxas de juro mais cedo do que o previsto na zona euro, juntamente com a recente liquidação dos índices,...
O evento halving do Bitcoin ocorreu durante a noite de sexta para sábado. Apesar de muitas especulações, durante o evento em si não...
Os índices da Ásia Pacífico registram sobretudo uma sessão de alta. Os ganhos mais significativos são observados...
Os preços do níquel estão registrando uma forte alta e os contratos futuros já estão se aproximando dos US$ 19,5000...
O halving do Bitcoin ocorrerá em apenas algumas horas. Por um lado, para os investidores no mercado de criptomoedas, isto pode ser uma notícia...
O índice US100 caiu 1,6% devido ao aumento da aversão ao risco, causado pelos recentes conflitos geopolíticos. Durante a sessão,...
Fatos: O dólar teve um mês muito forte e na última semana observamos uma aceleração adicional na sua valorização....
Os sentimentos do mercado estão novamente fracos hoje, apesar da recuperação bastante forte dos ativos de risco e dos principais índices...
Índices abrem com leves perdas Dólar se consolida após ganhos dinâmicos Os rendimentos dos títulos se comportam...
Abertura do mercado americano ao vivo - 19/04/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui O conteúdo aqui disponibilizado...
American Express (AXP.US), empresa de serviços financeiros dos EUA, divulgou hoje os resultados do primeiro trimestre de 2024, antes da abertura...
O Índice de Volatilidade VIX apagou os ganhos rápidos que vinha registrando durante a noite e nas primeiras horas da manhã. Os futuros...
Ações europeias eliminam as perdas do início do dia A incerteza intensificou-se devido à resposta militar de Israel aos...
