BREAKING: Petróleo apaga ganhos durante a noite
Os preços do petróleo subiram mais de 4% durante a noite, em resposta a um ataque retaliatório israelita ao Irã. O ataque foi...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O cacau iniciou as negociações de hoje com uma diferença de preço de alta e agora está sendo negociado mais de 5% a...
O S&P500 enfrenta desafios. Os futuros baseados no popular índice S&P500 estão prolongando o seu declínio pela terceira semana...
Futuros apontam para abertura de sessão em queda acentuada no Velho Continente e Wall Street Israel retalia por ataque com mísseis iranianos Nenhuma...
Vendas no varejo no Reino Unido: atual 0% (previsão de 0,3%, anterior 0,0%) Núcleo de vendas no varejo em relação...
A sessão de ontem em Wall Street foi caracterizada por um sentimento negativo, apesar dos ganhos iniciais impulsionados pelo melhor desempenho...
A Netflix mantém uma sequência forte e apresenta resultados sólidos para o 1º trimestre de 2024. A empresa conseguiu superar tanto...
Meta Platforms (META.US) ganha mais de 2% após a estreia do novo modelo de linguagem de chatbots de treinamento LLama3. Além disso, os analistas...
Os futuros do dólar americano (USDIDX) estão ganhando mais de 0,1% hoje, apoiados pelos comentários do membro do Federal Reserve,...
Neste sábado, provavelmente por volta das 2h da manhã*, ocorrerá o quarto halving do Bitcoin. Este é um evento importante para...
O mercado dos EUA está em tendência de queda há mais de uma semana. Os dados fracos sobre a inflação afetaram negativamente...
EUA - As vendas de casas existentes (março de 2024) foram de 4,19 milhões contra 4,20 milhões exp. 4,38 milhões anteriormente...
Os dados da EIA sobre os estoques de gás natural dos EUA chegaram a 50 bcf contra 51 bcf esperados. O gás natural reagiu com ligeiros ganhos...
O cacau sobe hoje 7% e se recuperou totalmente da correção ocorrida no início desta semana. Além disso, o preço ultrapassou...
Fatos: O Bitcoin testou o nível de US$ 60.000 pela primeira vez desde 5 de março. O Bitcoin experimentou uma correção...
Os sentimentos sobre o DAX são fracos em comparação com outros índices da UE. Futuros DE40 caem ligeiramente Sartorius...
Abertura do mercado americano ao vivo - 18/04/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui O conteúdo aqui disponibilizado...
9h30*, Estados Unidos - Índice de Manufatura do Fed da Filadélfia de abril: Real 15,5; previsão 1,5; anterior...
Netflix divulgará os lucros do primeiro trimestre de 2024 hoje, após o fechamento do mercado Mercado espera aumento no crescimento da...
Hoje conhecemos os dados de processamento de cacau da Europa e da Ásia. Estes eram dados altamente esperados que poderiam mostrar uma clara redução...
