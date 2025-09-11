TSMC supera as expectativas do mercado, a demanda por chips de IA continua alta 🤖
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM.US) anunciou fortes resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2024, com receita consolidada...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Bitcoin ganha 0,50% para um nível de 61.500 USD. Hoje, observamos a estabilização do preço em torno do nível de suporte...
A primeira parte de hoje mostra uma ligeira recuperação nos mercados. Durante a sessão na região Ásia-Pacífico,...
Os índices da Ásia e do Pacífico estão, na sua maioria, passando por uma sessão ascendente. Os índices chineses...
O petróleo está recuando fortemente hoje, com as quedas intensificadas por volta das 12h00*, após o relatório do DOE, que mostrou...
Existe uma crença no mercado cafeeiro de que um real forte incentiva a manutenção de estoques no Brasil e a venda posterior ou no...
A Autodesk (ADSK.US) está sendo negociada cerca de 5% mais baixa no dia. A Empresa informou que não poderá apresentar seu relatório...
As criptomoedas estão aprofundando a retração contínua hoje, com o movimento descendente acelerando à tarde. Não...
As ações da Sage Therapeutics (SAGE.US) estão despencando hoje. A empresa é uma das ações de Wall Street com...
O United Airlines Group (UAL.US) é uma das ações de Wall Street com melhor desempenho atualmente. As ações da empresa...
O Departamento de Energia dos EUA (DOE) emitiu um relatório semanal oficial sobre os estoques de petróleo dos EUA hoje às 11h30*....
O cacau salta mais de 5% hoje e retorna acima da marca de US$ 10 mil por tonelada. O salto nos preços ocorre um dia antes da divulgação...
Índices de Wall Street abrem ligeiramente em alta US500 negocia na faixa de 5.085-5.115 pontos Relatório de ganhos da Travellers,...
Abertura do mercado americano ao vivo - 17/04/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui O conteúdo aqui disponibilizado...
A economia da Alemanha está de volta aos trilhos, segundo Lagarde Adidas aumenta previsões para o ano inteiro As ações...
O maior fabricante contratado de semicondutores, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US), divulgará seus resultados financeiros amanhã....
Fatos: O par testou resistência chave O par está sendo negociado abaixo da média móvel de 100 períodos Oportunidade: Negociação:...
Os índices europeus sobem ligeiramente após a abertura do mercado IPC final da Europa, estoques de petróleo da EIA...
As ações do US Bancorp (USB.US) estão perdendo quase 5,2% antes da abertura de Wall Street, após a divulgação...
A sessão de quarta-feira nos mercados de ações traz uma recuperação das quedas dinâmicas observadas nos últimos...
