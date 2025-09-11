BREAKING: IPC do Reino Unido acima do esperado. GBPUSD reage
O IPC do Reino Unido (para março) foi de 3,2% em termos homólogos vs. 3,1% exp e 3,4% anteriormente (0,6% em termos mensais vs 0,4% exp.) O...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices da Ásia-Pacífico em sua maioria perderam terreno após uma sessão negativa em Wall Street ontem. Os rendimentos...
O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, está presentemente a participar na reunião inaugural da principal iniciativa económica...
Nos últimos minutos, assistimos a uma divergência cada vez maior entre o ouro e o dólar. O metal está sendo testado em torno...
Em meio ao cenário econômico atual, a política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos enfrenta desafios significativos...
US100 (intervalo D1) No início da sessão, os contratos US100 do índice de tecnologia Nasdaq 100 perderam quase 0,80%. No momento...
Dólar sobe ligeiramente na abertura do pregão à vista Rendimentos dos títulos dos EUA aproximam-se de níveis-chave Os...
Petróleo O petróleo tem caído desde o início desta semana em resposta à falta de uma grande escalada da situação...
Abertura do mercado americano ao vivo - 16/04/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui O conteúdo aqui disponibilizado...
Morgan Stanley (MS.US): O Morgan Stanley reportou um aumento nos lucros trimestrais, impulsionado por uma recuperação na banca de investimento...
09h30, Estados Unidos - Licenças de construção para março: atuais 1.458 milhões; previsão...
Os dados do IPC canadense de março foram divulgados às 09h30 de hoje. Esperava-se que o relatório mostrasse a medida principal acelerando...
Benchmark testa nível de suporte principal Beiersdorf relata melhor orientação e resultados financeiros mais elevados Situação...
Hoje, duas grandes empresas dos EUA associadas aos mercados de seguros médicos (UnitedHealth) e médico (Johnson&Johnson) relataram resultados...
Fatos: O índice ricocheteou em uma resistência chave A tendência de longo prazo permanece baixista Fonte: xStation5 CHN.cash...
As ações do maior produtor europeu de aço, ArcelorMittal (MT.NL), caem hoje quase 6% após um rebaixamento do Deutsche Bank....
Alemanha, índice ZEW de Sentimento Económico de Abril. Real: 42,9 Esperado: 36,0. Anterior: 31,7 Situação atual da pesquisa...
USDCAD é um dos pares que pode sofrer alguns movimentos hoje. Os dados do IPC canadense de março serão divulgados às 09h30...
A gigante multinacional do entretenimento Live Nation (LYV.US) perde hoje no pré-mercado mais de 8% devido ao risco de ação antitruste...
O conflito no Médio Oriente e as quedas em Wall Street desviaram um pouco a atenção dos mercados do tema dos índices chineses,...
