Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os dados do mercado de trabalho do Reino Unido de fevereiro foram divulgados hoje às 03h00. Esperava-se que o relatório mostrasse um aumento...
Os índices de Wall Street caíram ontem em meio a um aumento nas tensões no Oriente Médio e aos temores de uma nova escalada...
Visão Semanal 15/04/2024 Esta edição destaca: O lançamento dos dados do IPC do Reino Unido e da Zona Euro. Discursos...
A Encore Wire Corporation (WIRE.US), fabricante norte-americana de cobre e alumínio para necessidades de fios, está sendo negociada em alta...
Piedmont Lithium (PLL.US) é uma das ações de Wall Street com melhor desempenho atualmente. As ações da empresa subiram...
Os mercados de ações ignoraram em grande parte a escalada no fim de semana no Oriente Médio, com os índices europeus a negociarem...
Índices de Wall Street abrem em alta apesar do aumento das tensões no Oriente Médio US100 tenta ultrapassar as médias...
O ALUMÍNIO, bem como outros metais básicos, aumentaram depois que os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram novas sanções...
Os resultados do 1T24 da Goldman Sachs superaram significativamente as expectativas. Um lucro por ação forte, aliado a uma dinâmica...
O relatório de vendas no varejo dos EUA de março foi divulgado hoje às 08h30. Esperava-se que o relatório mostrasse mais um...
DAX ganha no início da semana As tensões Israel-Irã não causam pânico nos mercados Morgan Stanley atualiza recomendação...
Fatos EURCHF é negociado numa forte tendência ascendente a médio prazo Correção interrompida no suporte principal Par...
O início de uma nova época de lucros acrescenta outra fonte potencial de volatilidade aos mercados. Embora a escalada Israel-Irã seja...
O EUR/USD esteve sob pressão na semana passada, após a divulgação dos dados de inflação dos EUA e no meio de...
O Bitcoin teve uma queda drástica de 10% no fim de semana, mas a maior parte do movimento geral já foi apagada. Agora a maior criptomoeda...
Hoje, o iene japonês é novamente a moeda mais fraca do G10, caindo para novos mínimos históricos. As perdas no JPY variam entre...
A nova semana parece começar com bom humor. Os mercados de ações estão tentando se recuperar das quedas do final da semana...
Os índices da Ásia e do Pacífico registram sobretudo ganhos. O índice chinês FTSE China A50 subiu 3,10% e o HSCEI...
Na segunda metade do dia, o ouro inverte a sua tendência de alta e está atualmente apagando todos os ganhos da sessão de sexta-feira....
