BlackRock cai 1,50% apesar dos ganhos acima das expectativas
A BlackRock relatou resultados no 1T24 superiores ao consenso do mercado. A empresa registrou um AUM (ativos sob gestão) recorde, que no final do...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A BlackRock relatou resultados no 1T24 superiores ao consenso do mercado. A empresa registrou um AUM (ativos sob gestão) recorde, que no final do...
Os índices abrem em baixa no último dia da semana. O índice do dólar (USDIDX) ganha por mais um dia consecutivo. Os...
Os mercados de matérias-primas, especialmente metais preciosos e petróleo, estão agitados esta semana pela situação...
As ações da Globe Life (GL.US), uma empresa de seguros listada no S&P500, caíram mais de 54% na quinta-feira, fechando no seu...
O IPC da Alemanha em março subiu 2,3%. Os preços da energia na Alemanha subiram 3,5% na sexta-feira. . O setor de serviços...
Fatos Imediatamente após a divulgação do relatório de estimativa de oferta e demanda WASDE do USDA, os futuros de soja...
Os investidores receberam hoje os primeiros relatórios do primeiro trimestre dos principais bancos de Wall Street. JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo...
A prata testou a área de US$ 29 por onça hoje, depois que o ouro atingiu novos máximos históricos acima de US$ 2.400 por onça....
Abertura do mercado americano ao vivo - 12/04/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui O conteúdo...
GBPUSD está sofrendo hoje, caindo para o nível mais baixo em quase 5 meses! A mudança é impulsionada pela força contínua...
Os futuros do trigo, na bolsa de Chicago, estão perto de US$ 550 por bushel, apesar do cenário desfavorável para os touros, destaca...
Os futuros do OURO aumentaram para o nível de $2.400, apesar da força do dólar americano, mas depois de atingir um nível psicológico...
O eurodólar está sendo negociado em forte queda hoje, perdendo mais 0,4%. A dominância do USD parece inquestionável neste momento,...
03h45 - Leituras finais da inflação na França IHPC anual: 2,4% vs 2,4% previsto e 2,4% na primeira leitura (2,3% IPC após...
Futuros no DAX e FTSE apontam para maior abertura na Europa Dados do Reino Unido mais fortes do que as previsões, inflação final...
O IPC de março da Suécia atingiu 4,1% vs 4,4% exp e 4,5% anteriormente A leitura mensal também mostrou desaceleração...
Produção industrial do Reino Unido MoM: 1,2% vs 0,1% exp. e 0% anteriormente Produção industrial mês a mês:...
A sessão de ontem em Wall Street foi impulsionada pelas grandes empresas tecnológicas, que contribuíram para uma subida de 1,65%...
CarMax (KMX.US) é uma das ações de Wall Street com pior desempenho atualmente. O preço das ações do revendedor...
EURUSD continua a retração desencadeada pela leitura de ontem do IPC dos EUA acima do esperado para março. O par caiu 0,3% no dia...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador