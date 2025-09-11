Rivian cai para mínimos recordes abaixo de US$ 10 por ação
Rivian Automotive (RIVN.US), fabricante de veículos elétricos dos EUA, está sofrendo hoje. As ações estão despencando...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices de Wall Street abrem em alta US2000 tenta ultrapassar 2.050 pontos Fastenal cai 5% após ganhos do primeiro trimestre de 2024 Os...
A produção industrial, especialmente nas indústrias com utilização intensiva de energia, permanece baixa, mas espera-se...
John Williams, presidente da filial de Nova York do Federal Reserve, comentou hoje sobre a economia e a política monetária dos EUA. Williams...
Abertura do mercado americano ao vivo - 11/04/2024 | Para acompanhar a transmissão clique aqui O conteúdo aqui disponibilizado...
No mercado cambial, o iene japonês invariavelmente tenta chamar a atenção dos investidores. O relatório de ontem do IPC dos...
DE40 em queda antes mesmo da decisão do BCE Dólar sobe ainda mais após leitura agressiva do IPC Situação...
A temporada de lucros de Wall Street para o primeiro trimestre de 2024 começa esta semana. Os investidores receberão os primeiros relatórios...
Fatos: O índice S&P 500 teve um primeiro trimestre de 2024 muito forte. Suas cotações oscilaram por um longo período...
O relatório de inflação IPP dos EUA para março foi divulgado hoje às 09h30. Esperava-se que o relatório mostrasse...
09h30, Estados Unidos - Dados de emprego: Pedidos contínuos de auxílio-desemprego: reais 1.817 mil; previsão...
Tal como esperado pelo mercado, o BCE decidiu manter inalteradas todas as 3 taxas diretoras. Nos primeiros segundos após a publicação,...
Ontem fomos surpreendidos pela publicação de uma inflação elevada nos Estados Unidos, onde os elevados preços do petróleo...
Os futuros europeus em queda A decisão do BCE e o relatório PPI dos EUA serão as leituras mais importantes do dia As...
As bolsas asiáticas ficaram hoje sob pressão, uma vez que dados do IPC piores do que o esperado dos EUA implicam um início mais...
A divulgação das atas do FOMC pode ser descrita como ligeiramente agressiva. Embora tenha sido observado que os banqueiros centrais consideram...
A ata do FOMC da reunião de março de 2024 foi divulgada hoje às 15h. Abaixo estão os principais destaques do documento. Os...
Os preços do petróleo subiram na sequência de relatórios da Bloomberg sobre a potencial escalada no Meio Oriente. De acordo...
O dólar americano é a moeda do G10 com melhor desempenho atualmente. Embora o USD tenha sido negociado de forma bastante mista em comparação...
O relatório de inflação do IPC dos EUA para março foi divulgado às 9h30 de hoje. O relatório surpreendeu o mercado...
