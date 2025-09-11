🌐 Visão Semanal 28/07/2025
____ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação,...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
____ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação,...
As quedas nos preços do petróleo observadas na sexta-feira foram totalmente compensadas hoje, após a decisão da Saudi Aramco...
EURUSD recua 0,5% após anúncio de acordo comercial entre EUA e União Europeia O EURUSD caiu 0,5% após o anúncio de...
Após o anúncio de um acordo comercial preliminar entre os Estados Unidos e a União Europeia, a taxa de câmbio EUR/USD recuou...
Os contratos futuros apontam para uma abertura em alta no pregão à vista de hoje na Europa. A atenção dos investidores...
O principal tema da sessão de hoje é o acordo comercial preliminar entre os Estados Unidos e a União Europeia sobre tarifas. O...
Os índices norte-americanos encerraram a semana com altas modestas, impulsionados pelas expectativas de um acordo comercial entre os Estados Unidos...
Embora a última semana tenha sido relativamente tranquila em termos de volatilidade, passou longe de representar uma “calmaria de verão”....
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou ter tido uma conversa telefônica positiva com o ex-presidente Donald Trump...
Wall Street iniciou o pregão desta sexta-feira com ganhos modestos, após os índices S&P 500 (US500) e Nasdaq 100 (US100) atingirem...
Fatos relevantes O Banco Central da Austrália (RBA) manteve sua taxa de juros em 3,85% em junho, contrariando a expectativa de corte de...
Wall Street inicia a sexta-feira com ganhos moderados, após novos recordes históricos Wall Street abriu a sessão desta sexta-feira...
13:30, Estados Unidos – Pedidos de Bens Duráveis de junho: Pedidos de Bens Duráveis: -9,3% Mês a Mês (previsto...
As ações da Intel (INTC.US) caem após os resultados trimestrais, principalmente devido ao anúncio de demissões em massa...
____ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou...
Preços do ouro caem pelo terceiro pregão consecutivo em meio a otimismo nos mercados e dólar mais forte O ouro registra sua terceira...
As ações europeias recuam nesta sexta-feira, com os investidores adotando postura mais cautelosa antes do fim de semana decisivo para as...
Libra esterlina perde força no fim da semana após distensão entre Trump e Powell A libra esterlina perde força no encerramento...
O par EURUSD recua cerca de 0,1% após a divulgação das projeções atualizadas de inflação do Banco Central...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador