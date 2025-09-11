ÚLTIMA HORA: PETRÓLEO cai após grande aumento de estoque
O Departamento de Energia dos EUA (DOE) divulgou um relatório semanal oficial sobre os estoques de petróleo dos EUA hoje às 10h30....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A taxa de inflação anual no Brasil caiu pelo sexto mês consecutivo, atingindo 3,93% em março de 2024, o nível mais baixo...
O Banco do Canadá anunciou sua última decisão de política monetária hoje às 10h45. Esperava-se que o Banco mantivesse...
Wall Street abre em queda após relatório de CPI US30 cai abaixo do limite inferior do intervalo de curto prazo Delta Air...
Petróleo O petróleo bruto abriu com uma diferença de preço de baixa após o fim de semana devido à desescalada...
Fatos: A paridade alcançou o principal suporte técnico A tendência de médio prazo permanece ascendente EURCAD...
Um relatório do IPC dos EUA superior ao esperado para Março desencadeou uma grande reação nos mercados. Esta foi outra surpresa...
O relatório de inflação do IPC dos EUA para março foi divulgado hoje às 09h30. Esperava-se que o relatório mostrasse...
O principal evento macro do dia durante a sessão de hoje nos mercados da APAC foi, além da decisão de classificação...
Os futuros do índice chinês Hang Seng China Enterprises estão subindo hoje acima de 6.000 pontos, após uma sessão muito...
DE40 tenta retomar tendência de alta Sentimento otimista no Velho Continente antes da publicação do IPC dos EUA BMW e Mercedes-Benz...
Futuros apontam para maior abertura de índices na Europa Coroa norueguesa perdeu valor após leitura mais baixa do IPC Relatório...
O conglomerado suíço do gigante do cacau e chocolate Barry Callebaut (BARN.CH) sobe quase 9% após a primeira metade do ano fiscal...
A leitura do IPC na Noruega foi de 3,9% YoY cs 4,2% exp. e 4,5% anteriormente Na base MoM, os dados apontaram para um aumento de 0,2% MoM vs 0,5%...
A divulgação de dados do CPI dos EUA é um dos dois principais eventos de mercado para os investidores hoje, sendo o outro evento a...
A sessão de ontem em Wall Street viu a maioria dos benchmarks fechar ligeiramente em alta. O Nasdaq ganhou 0,32% no final do dia, o S&P500...
As criptomoedas perdem hoje, com o Bitcoin caindo 4,5% em meio a preocupações com a política do Federal Reserve, onde podemos ver...
Os preços do cacau voltaram acima dos US$ 10.000 por tonelada, levando a uma enorme liquidação de posições vendidas....
Nesta quinta-feira, às 14h, os mercados conhecerão o relatório WASDE do USDA, com o penúltimo relatório da temporada...
