O que o RBNZ fará amanhã?
O Reserve Bank of New Zealand anunciará sua próxima decisão de política monetária durante a próxima sessão...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Wall Street abre ligeiramente em alta. US500 ganha 0,3% Microsoft revela investimento de US$ 2,9 bilhões em IA, no Japão. Ações...
Os índices europeus negociam em queda DE40 retorna ao canal descendente de curto prazo Retração nas ações do...
Os preços do ouro continuam a sua dinâmica ascendente, subindo mais de 1% apenas hoje, quebrando assim novos máximos históricos....
O Índice Dólar (USDIDX) formou uma formação de topo duplo, o que pode indicar uma continuação do movimento descendente...
Hoje está excepcionalmente calmo em termos de publicações macroeconômicas. Os mercados têm um momento para respirar antes...
Os índices da Ásia-Pacífico registraram uma boa sessão de crescimento. Os maiores ganhos são observados no índice...
A Microchip Technology reforçou a sua parceria com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ao integrar um processo de fabrico especializado...
Índices ganham na abertura da sessão Dólar mais fraco sustenta cotações de ações Os rendimentos...
O Bitcoin começa a semana de negociação com um impressionante movimento ascendente, superando facilmente a marca de US$ 72.400. Esta...
Os índices europeus negociam em alta Dax testa limite superior do canal de baixa Zalando sobe 5% após atualização...
O EUR/USD testou novamente uma zona de suporte chave, o que cessou a liquidação no par de moedas. Esta zona de suporte, identificada em...
AUDCHF tem desfrutado de um forte movimento ascendente desde o início de fevereiro de 2024. O par saltou mais de 6% em relação aos...
Muita atenção no início de uma nova semana é dada ao petróleo, que iniciou as negociações de hoje com...
O Brent e o WTI iniciaram a nova semana com uma diferença de preços de baixa, após notícias sobre uma potencial desescalada...
Índices europeus definidos para abertura estável Dados de segundo nível da Europa Decisões de taxas do RBNZ, BoC e BCE...
Os dados da produção industrial alemã de fevereiro foram divulgados hoje às 02h00. Esperava-se que o relatório mostrasse...
Os índices da Ásia-Pacífico foram negociados principalmente em alta hoje - Nikkei ganhou 0,7%, S&P/ASX 200 adicionou 0,2%,...
