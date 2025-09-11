Os índices de ações eliminam perdas enquanto Bowman, do Fed, se junta aos banqueiros hawkish
Governadora do Federal Reserve, Michelle W. Bowman Nos seus comentários de hoje, após o relatório do mercado de trabalho, Bowman...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Apesar de uma leitura forte dos dados do mercado de trabalho dos EUA, estamos assistindo a novos aumentos nos preços do ouro, que atingiram um novo...
Presidente do Fed de Dallas, Lorie K. Logan Os comentários de Logan foram particularmente agressivos. O banqueiro acredita que é “definitivamente...
09h30 – Mudança de emprego (Canadá): real -2,2 mil versus previsão de 25 mil versus 40,7 mil anteriores Salários...
09h30 - Estados Unidos - Dados de emprego de março: Folhas de pagamento não agrícolas: reais 303 mil; previsão...
Os futuros do DAX (DE40) perdem 0,3%, a grande maioria das ações registra quedas Meuchener, Zalando, Bayer e Heidelberg Materials lideram...
Apesar de uma recuperação inicial para US$ 70.000, o preço do Bitcoin ficou abaixo de US$ 67.000. A liquidação ocorreu...
O petróleo registrou uma recuperação para níveis não vistos desde Outubro e pode exercer pressão...
Os futuros na Europa perdem terreno após uma sessão asiática mais fraca e a liquidação de ontem nos EUA Os investidores...
As encomendas industriais da Alemanha para fevereiro chegaram a 0,2% MoM vs 0,7% exp. e -11,4% anteriormente Os preços de importação...
Após a liquidação de ontem em Wall Street no final da sessão, os índices asiáticos fecharam as negociações...
A fabricante de vestuário e calçados Lévi-Strauss (LEVI.US) está ganhando mais de 15% hoje, conforme a empresa apresentou previsões...
A Alphabet, empresa controladora do Google, está considerando uma oferta para adquirir a HubSpot, uma empresa de software de marketing online, atualmente...
O tema do Meio Oriente está sendo observado de perto pelos mercados financeiros globais, mas os atuais contratos de petróleo bruto Brent...
O Bitcoin cash subiu 9,70%, para US$ 636, após o evento de redução pela metade que ocorreu hoje. Este projeto, que é um fork...
A gigante alemã de entrega de alimentos Delivery Hero (DHER.DE) subiu hoje cerca de 15% depois que o fundo ativista Sachem Head Capital Fund revelou...
Alteração do Gás Natural da EIA BCF Real -37B (Previsão -42B, Anterior -36B) EIA Alteração de Gás...
Tesla (TSLA.US) sofreu um golpe no início desta semana após a divulgação dos dados do primeiro trimestre de 2024 sobre entregas...
Fatos: Os preços do petróleo bruto WTI subiram quase 10% em março A relação linear da dinâmica da amplitude...
