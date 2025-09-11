EUR ganha ligeiramente após revisões do PMI
Os índices PMI de serviços dos países europeus para março foram divulgados esta manhã. Embora os dados do PMI sejam...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Banco Central Europeu divulgou a ata de sua mais recente reunião de política monetária (7 de março de 2024) hoje às...
Atas do BCE, dados da balança comercial dos EUA e Canadá PMIs de serviços finais da Europa Os futuros dos índices...
Apesar de uma abertura mais baixa da sessão, os índices de Wall Street encerraram o pregão de ontem em alta. O S&P...
Ulta Beauty (ULTA.US) é uma das empresas de Wall Street com pior desempenho atualmente, caindo cerca de 13% até o momento. A queda no preço...
A produção industrial do Brasil caiu 0,3% mês a mês em fevereiro de 2024, após uma queda revisada de 1,5% no mês...
O Departamento de Energia dos EUA emitiu um relatório semanal sobre os estoques de petróleo dos EUA hoje às 11h30. Esperava-se que...
Os dados ISM dos serviços dos EUA de março foram divulgados hoje às 11h. Esperava-se que o relatório mostrasse que o índice...
Índices de Wall Street abrem em queda US2000 testa limite inferior do canal ascendente Intel cai após relatar grande perda no negócio...
Relatório ADP dos EUA: 184k vs 150k exp. e 140 mil. anteriormente O relatório de emprego do setor privado dos EUA foi mais forte desde...
DE40 ganha 0,2% após dados de inflação da zona euro abaixo do previsto BMW (BMW.DE), Commerzbank (CBK.DE), Infineon (IFX.DE)...
Hoje, o Eurodólar viu uma volatilidade aumentada após a divulgação de dados da economia da zona euro. O euro enfraquece após...
O CPI flash da zona euro para março atingiu 2,4% em termos homólogos vs 2,5% exp. e 2,6% anteriormente CPI básico: 2,9% YoY...
Fatos: O par atingiu o limite inferior da estrutura 1:1 A principal tendência do par permanece ascendente Recomendações: Negociação:...
Após uma sessão asiática fraca, os índices na Europa seguem mistos A atenção na Europa se concentrou na...
Após a sessão fraca de ontem em Wall Street, durante a qual o Dow Jones perdeu 1% e as ações da Tesla caíram mais...
Tesla (TSLA.US) está sofrendo um golpe hoje. As ações da empresa caem mais de 7% depois que o fabricante de veículos elétricos...
A recuperação do mercado de ouro não vê sinais de abrandamento. O metal precioso subiu mais de 1% hoje e ultrapassa a marca...
Dois relatórios macro da economia dos EUA foram divulgados hoje às 11h00 - relatório JOTLS de fevereiro e dados de pedidos à...
