Um olhar para as commodities - Petróleo, Trigo, Cobre, Ouro (02.04.2024)
Óleo A OPEP+ está prologando os cortes voluntários na produção de petróleo em linha com pressupostos anteriores Os...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Óleo A OPEP+ está prologando os cortes voluntários na produção de petróleo em linha com pressupostos anteriores Os...
https://www.youtube.com/watch?v=VqX_Uji8Y4k
A divulgação de dados flash de inflação do IPC para março pela Alemanha foi uma importante divulgação...
Índices de Wall Street abrem em baixa US100 testa limite inferior do canal de baixa PVH Corp cai mais de 20% após previsão...
A primeira sessão após as férias começa no verde No entanto, o DAX perde 0,05% para 18.770 pontos O Euro perde ligeiramente...
O mercado de ações chinês mostrou recentemente sinais promissores de recuperação, indicando uma potencial mudança...
Fatos: Bitcoin reagiu à principal área de suporte As criptomoedas são negociadas em uma tendência ascendente de longo...
Apesar da semana mais curta na maioria dos mercados, os investidores não sentirão falta de entusiasmo. Esta semana conheceremos os relatórios...
Os índices da Ásia e do Pacífico registram a sua segunda sessão consecutiva de crescimento no novo trimestre. Os maiores...
ISM Manufacturing PMI 50.3 (Previsão 48,3, Anterior 47,8) Subíndice de preços pagos do ISM 55,8 (previsão 52,9, anterior...
S&P 500 com retorno de cerca de 10% no primeiro trimestre de 2024 Aumentos motivados pela falta de grande alta da inflação na última...
https://www.youtube.com/watch?v=OnbXbkQGwiM
Os preços do trigo têm estado em alta nos últimos quatro anos. Após anos de estabilidade, uma tempestade perfeita de fatores...
O preço do ouro registou um forte aumento na última sessão do primeiro trimestre de 2024. O preço do ouro subiu para novos...
Não haverá negociação na maioria dos países europeus hoje porque é celebrado o segundo dia do feriado da Páscoa....
A abertura do novo mês nos mercados asiáticos está decorrendo de forma bastante positiva. As ações na China estão...
A criptomoeda meme mais famosa, Dogecoin, está subindo atualmente 13%. Ontem, Elon Musk fez referência ao logotipo do PayPal, afirmando que...
Hoje conhecemos mais dois índices regionais dos EUA da região de Chicago e Kansas. Ambos apresentaram maior arrefecimento, caindo muito abaixo...
O ouro está de volta acima de $2200 por onça hoje e está cerca de $17 dos máximos históricos estabelecidos em 20 de...
Contratos de Wall Street ganham no último dia deste trimestre e semana USDIDX permanece ligeiramente mais forte no início da sessão Os...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador