ÚLTIMA HORA: Índice do sentimento da Universidade de Michigan acima das previsões
Leitura final da opinião do consumidor da Universidade de Michigan para março: 79,4 contra 76,5 previstos e 76,5 anteriormente. Índice...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Leitura final da opinião do consumidor da Universidade de Michigan para março: 79,4 contra 76,5 previstos e 76,5 anteriormente. Índice...
https://www.youtube.com/watch?v=7h-LZNpl-QM
Jungheinrich divulga seus resultados anuais Deutsche Bank rebaixa ações da DHL Situação geral do mercado A sessão...
O relatório final do PIB dos EUA para o quarto trimestre de 2023 foi divulgado hoje às 09h30. Esta foi a terceira divulgação...
09h30, Canadá - dados do PIB de janeiro: PIB: real 0,6% MoM; previsão de 0,4% ao mês; anterior -0,1% ao mês; Lucro...
Fatos: O índice S&P 500 teve um primeiro trimestre de 2024 muito forte, registrando um crescimento de aproximadamente 9%. À medida...
O índice IBEX 35 (SPA35) é o que mais ganha entre os principais índices de referência do mercado de ações da Europa...
A liquidação do EURUSD continua. O principal par de moedas não conseguiu romper acima da zona de resistência abaixo de 1,10...
USDCAD é um dos pares de moedas que pode apresentar alguma volatilidade elevada esta tarde. Isso porque serão divulgados dados dos Estados...
Os índices europeus abrem pouco alterados Dados do PIB dos EUA e Canadá Discursos do Panetta e Villeroy, ambos do BCE Os...
Os dados de vendas no varejo alemão de fevereiro foram divulgados esta manhã às 04h. Esperava-se que o relatório mostrasse...
Os índices de Wall Street foram negociados em alta ontem. O S&P 500 ganhou 0,86%, o Dow Jones subiu 1,22%, o Nasdaq subiu 0,51% e o Russell...
FedEx relatou ganhos fiscais do terceiro trimestre de 2024 na última quinta-feira As vendas ficaram abaixo das expectativas, mas os lucros...
Os preços do gás natural nos EUA (NATGAS) caem cerca de 4% hoje e testam US$ 1,70 por área MMBTu, marcados com retração...
Futuros dos índices americanos experimentam uma sessão mista Dólar (USD) ganha 0,11% no momento da publicação Rendimentos...
11h30 Estados Unidos - Data da EIA: Estoques de petróleo bruto: reais 3.165 milhões; previsão -0,700M; anterior -1.952...
Os futuros do índice chinês (CHN.cash) não reagiram de forma otimista à reunião do presidente chinês Xi Jinping...
https://www.youtube.com/watch?v=GqvPioswHzI
DE40 bate novos máximos históricos Deutsche Bank e Zalando no topo do índice DAX Barclays otimista com ações...
Fatos: O preço da prata saltou da principal área de suporte A principal tendência continua ascendente Comentário: Negociação:...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador