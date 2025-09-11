Gráfico do dia: USDJPY (27.03.2024)
A sessão nos mercados da APAC (Ásia-Pacífico) trouxe uma ativação de touros de mercado no par USDJPY, que aumentaram...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Suécia, decisão sobre taxa de juro do Riskbank. Real: 4%. Previsão: 4%. Anteriormente: 4%. Riksbank afirma que a provável...
Os futuros apontam para uma abertura mais alta na sessão monetária europeia de hoje Decisão do Riskbank, dados sobre o clima...
O sentimento nos mercados da Ásia-Pacífico se mostrou misto hoje. O Japão e a Índia foram particularmente bons, com os índices...
O ouro está testando o nível de US$ 2200 por onça pela terceira vez nos últimos dias, mas é improvável que feche...
De acordo com relatórios oficiais, as remessas de iPhones da Apple na China caíram cerca de 33% em fevereiro em comparação...
O índice de produção do Fed de Richmond para março foi divulgado às 11h00 de hoje. Esperava-se que o relatório...
A Tesla (TSLA.US) oferecerá aos clientes dos EUA um teste gratuito de um mês de sua tecnologia de assistência ao motorista chamada Full...
Cacau Cacau chega a US$ 10 mil por tonelada, após começar a ser negociado a US$ 4,2 mil no início deste ano No entanto, o...
Os índices de Wall Street começaram o pregão de terça-feira ligeiramente em alta, com os investidores tentando retomar a recuperação...
EUA, pedidos de bens duráveis para fevereiro. Headline. Real: +1,4% MoM. Esperado: +1,2% ao mês. Anterior: -6,2% ao mês Ex-transport....
DE40 derruba novo ATH Rheinmetall ganha quase 2% Grupo Norma apresenta previsões para 2024 Situação geral do mercado: A...
A recuperação do mercado do cacau não mostra sinais de abrandamento. Os contratos futuros de cacau (COCOA) do primeiro mês saltaram...
A GBP caiu depois de Catherine Mann, membro do Banco de Inglaterra, ter sugerido num discurso que os mercados podem estar precificando muitos cortes nas...
A semana passada foi marcada pelo fortalecimento do USD, mas esta tendência está sendo testada esta semana. Dando uma olhada no gráfico...
Índices europeus devem abrir estável ou ligeiramente superior Dados de confiança do consumidor do Conference Board dos EUA Revisão...
Os índices de Wall Street foram negociados em baixa ontem - o S&P 500 caiu 0,31%, o Dow Jones caiu 0,41% e o Nasdaq caiu 0,27%. Russell 2000...
Na onda de enormes ganhos observados nas criptomoedas durante a sessão de hoje, quase 23% de valorização foi vista nas ações...
O Bitcoin experimentou outra onda de compras à tarde, durante a sessão de negociação à vista em Wall Street. A criptomoeda...
