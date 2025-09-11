Fisker cai 28% para o nível mais baixo de todos os tempos
Fisker (FSR.US), fabricante de veículos elétricos dos EUA está caindo mais de 20% hoje. A empresa disse que uma grande montadora com...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O início da nova semana de negociações começa com um aumento significativo no mercado de Bitcoin. A criptomoeda mais popular...
Os dados de vendas de novas casas nos EUA para fevereiro foram divulgados hoje às 11h. Esperava-se que o relatório mostrasse um aumento de...
Wall Street abre ligeiramente em queda US500 continua recuando dos máximos históricos AMD, Intel e Microsoft desistem da proibição...
O presidente e CEO da Boeing (BA.US), Dave Calhoun, planeja deixar o cargo de CEO no final de 2024, anunciou hoje a empresa antes da abertura da sessão...
https://www.youtube.com/watch?v=UkxBGmEnXW4
A maioria dos índices na Europa abre em baixa DAX está sendo negociado em queda de 0,20% no nível de 18.470 pontos O Euro não...
Fatos: A BlackRock anunciou planos para lançar um novo fundo focado na tokenização de ativos do mundo real (RWA) na rede...
Hoje, foram publicadas as atas da última reunião do Banco do Japão (BoJ). No entanto, a ata não forneceu nenhuma informação...
Ao longo da última semana, observamos momentos de alta volatilidade nos mercados. No mercado cambial, as decisões tomadas pelos Bancos Centrais,...
Na semana passada, que foi excepcionalmente movimentada, tomámos conhecimento de várias publicações macroeconômicas importantes...
Os índices de Wall Street fecharam a sexta-feira com alterações mínimas. O SP500 perdeu apenas 0,14%, para 5.230 pontos,...
Hoje, a Nvidia (NVDA.US) vê um aumento de 3,30%, para US$ 945 por ação, aproximando-se da barreira de US$ 1.000 por ação....
Hoje, o cacau sobe 5,40%, atingindo novos patamares recordes. No momento da publicação, o preço da tonelada de cacau é de quase...
A criptomoeda mais conhecida, o Bitcoin, continua em declínio, depois que os ETFs registraram uma saída líquida de quase US$ 2 bilhões...
Tesla (TSLA.US) está perdendo mais de 3% na abertura do mercado americano, depois que o fabricante de EV decidiu cortar a produção...
O relatório de vendas no varejo canadense de janeiro foi divulgado hoje às 9h30. Esperava-se que o relatório mostrasse um declínio...
DE40 na zona de máximos Adidas deixará de ser a principal patrocinadora da seleção alemã após 77 anos Início...
https://www.youtube.com/watch?v=YQvd1fj2vZY
