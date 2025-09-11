FTSE 100 se recupera e se aproxima de 8.000
Os principais bancos centrais abriram a porta aos cortes nas taxas de juros esta semana, o que desencadeou uma “recuperação de tudo”...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações chinesas tiveram o melhor desempenho na região durante a última sessão Ásia-Pacífico da semana....
Índices europeus abrem em queda Discursos de membros do BCE e do Fed Dados IFO alemão para março, vendas no varejo canadense...
O relatório de vendas no varejo do Reino Unido de fevereiro foi divulgado esta manhã às 4h. Esperava-se que os dados mostrassem uma...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em máximos históricos, mas abaixo dos máximos...
Bitcoin, a criptomoeda mais famosa do mundo, cai mais de 3% hoje, ficando abaixo da marca de US$ 66.000. A mudança parece ser impulsionada pela...
USDCHF está fazendo um grande movimento hoje, já que o dólar americano é a moeda principal com melhor desempenho, enquanto...
A prata se recuperou na noite de quarta-feira após a decisão do FOMC. A reacção pacífica dos mercados foi algo intrigante,...
A Paramount Global (PARA.US) está caindo 5% hoje e é uma das ações com pior desempenho no Russell 1000, o índice das...
A notícia de uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) visando a Apple (AAPL.US) fez com que as ações...
A Intel (INTC.US) recebeu financiamento maciço sob a Lei de Chips e Ciência dos EUA. A empresa receberá quase US$ 20 bilhões...
A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) emitiu um relatório semanal oficial sobre os estoques de gás...
Os índices Flash PMI de março dos Estados Unidos foram divulgados hoje às 10h45 GMT. Esperava-se que o relatório mostrasse...
Wall Street atinge novos máximos recordes após decisão do FOMC US100 ultrapassa o limite superior do padrão triangular Relatórios...
9h30 Estados Unidos - Índice de Manufatura do Fed da Filadélfia de março: real 3,2; previsão -2,6; anterior...
Os índices europeus em sessão mista O sentimento é apoiado por um forte final da sessão dos EUA de ontem O euro...
O Banco da Inglaterra anunciou sua última decisão de política monetária hoje às 9h. Esperava-se que o Banco mantivesse...
Fatos: O Banco da Reserva da Aústralia manteve as taxas de juro inalteradas em 4,35% pela terceira vez consecutiva. A declaração...
Hoje, o índice Nikkei 225 do Japão ganhou mais de 2,00%, confirmando um avanço do nível recorde de 40.000 pontos. O índice...
