BREAKING: SNB corta inesperadamente as taxas de juros. CHF sob pressão 📉
O Banco Nacional Suíço decidiu inesperadamente cortar as taxas de juro em 25 pontos base para 1,50%, surpreendendo o mercado, que previa...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Banco da Inglaterra tomará uma decisão sobre as taxas de juros O Banco Central da Turquia também publicará a sua decisão Dados...
Os índices de Wall Street fecharam em níveis recordes após a decisão do Fed e a conferência do presidente Jerome Powell....
O Fed deixou as taxas de juros inalteradas na faixa de 5,25-5,50%, em linha com as expectativas do mercado. A declaração política...
O FOMC anuncia a decisão de política monetária hoje às 15h. A taxa dos fundos federais permaneceu inalterada na faixa de 5,25-5,50%,...
O FOMC manteve as taxas de juros inalteradas numa reunião de hoje, em linha com as expectativas do mercado, e emitiu projeções econômicas...
O FOMC anuncia a decisão de política monetária hoje às 15h00. A taxa de juros permaneceu inalterada na faixa de 5,25-5,50%,...
O Banco da Inglaterra está se programado para anunciar sua próxima decisão de política monetária amanhã às...
O OURO, assim como outros metais preciosos, tem sido negociado em alta hoje cedo, apesar do fortalecimento do dólar americano. No entanto, os ganhos...
O Departamento de Energia dos EUA (DOE) emitiu um relatório semanal oficial sobre os estoques de petróleo dos EUA hoje às 11h30. Esperava-se...
Índices de Wall Street abrem pouco alterados antes da decisão do Fed US100 é negociado perto da zona de resistência de...
Os dados de inflação de hoje do Reino Unido se mostraram ligeiramente mais fracos do que o esperado e confirmaram a tendência descendente...
As ações do centro de dados REIT, com sede nos EUA, Equinix (EQIX.US) perdem até 6% após um relatório do fundo ativista...
Os investidores estão aguardando o anúncio de decisão de política do Federal Reserve, agendado para as 15h de hoje. Os mercados...
DE40 na zona de máximos locais Kering atrapalha o sentimento na Europa Investidores aguardam decisão do FOMC às 15h00 Situação...
Fatos: O preço do petróleo saltou do limite inferior da estrutura local 1:1 A tendência de médio prazo permanece ascendente Recomendação: Negociação:...
Ontem, após o encerramento da sessão europeia, a Kering (KER.FR), um dos maiores representantes do mercado de moda europeu, apresentou os...
CPI do Reino Unido em termos homólogos: 3,4% vs 3,5% exp. e 4% anteriormente Core CPI YoY: 4,5% vs 4,6% exp. e 5,1% anteriormente (-0,6% MoM...
