ÚLTIMAS NOTÍCIAS: Clima de negócios Ifo melhora menos que o esperado
06:00 (horário de Brasília) – Alemanha – Índice de Clima de Negócios Ifo (julho): Resultado: 88,6 Projeção:...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Após uma quinta-feira carregada de dados macroeconômicos, a agenda desta sexta-feira está relativamente tranquila, especialmente após...
03:00 (horário de Brasília) – Reino Unido – Dados de Vendas no Varejo de Junho: Vendas no Varejo (mensal): 0,9% (real)...
Wall Street encerrou o pregão de ontem com resultados mistos. O S&P 500 (+0,07%) e o Nasdaq (+0,18%) atingiram novas máximas históricas...
O sentimento em Wall Street segue misto, com investidores reagindo de forma diferente aos principais relatórios de resultados. O S&P 500...
A IBM apresentou seus resultados do segundo trimestre ontem, após o fechamento do mercado. Embora a maioria dos números tenha superado as...
Wall Street enfrenta dificuldades para encontrar direção nesta quarta-feira, com a temporada de balanços puxando os índices...
Variação dos Estoques de Gás Natural (EIA - em bilhões de pés cúbicos): Atual: 23B Previsão:...
O mercado está em clima de euforia. O Nasdaq e o S&P 500 já acumulam mais de 60 pregões acima de suas médias móveis...
Os futuros dos Estados Unidos estão em alta nesta quinta-feira, impulsionados por um renovado otimismo em relação às negociações...
11h45 BRT – Estados Unidos – Dados dos PMIs de julho: PMI Composto S&P Global: atual 54,6; anterior 52,9 PMI Industrial...
Fatos: Donald Trump sugeriu uma possível substituição antecipada do presidente do Fed, e, segundo dados da Bloomberg, aumentaram...
A sessão de quinta‑feira nos mercados europeus exibe sentimento misto entre os investidores. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou planos...
O Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter todas as suas principais taxas de juros inalteradas (taxa de depósito: 2%; taxa de refinanciamento:...
09h30 (horário de Brasília), Estados Unidos – Dados de Emprego: Pedidos Contínuos de Auxílio-Desemprego: 1,955...
Taxa de Depósito do BCE: Atual 2,00% (Previsão: 2,00%; Anterior: 2,00%) O par EURUSD permanece estável após a...
O Banco Central Europeu deve manter as taxas de juros inalteradas nesta quinta-feira, após um prolongado ciclo de cortes. A autoridade monetária...
PMI preliminar de Serviços: 51,2 (esperado: 52,9; anterior: 52,8) PMI preliminar da Indústria: 48,2 (esperado: 48; anterior:...
S&P 500 atinge novas máximas históricas impulsionado por lucros robustos e otimismo comercial Em 23 de julho de 2025, o índice...
