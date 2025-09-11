Calendário econômico: decisão do FOMC em destaque no mercado
Abertura mista da sessão na Europa: DAX e EU50 perdem, FTSE ganha Setor de luxo sob pressão, listagens da Kering (KER.FR) interrompidas...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices de Wall Street fecharam a sessão de ontem em alta, com a Nvidia conseguindo resistir à realização de lucros...
O US500 está lutando hoje pelo fechamento mais alto de todos os tempos. No dia 14 de março, o contrato abriu acima do preço atual,...
Hoje tivemos a publicação da inflação medida pelo IPC do Canadá, que ficou muito abaixo das expectativas. Quais são...
As ações da Nordstrom (JWN.US) subiram mais de 10% na sessão de hoje, após relatos de que a rede de lojas está tentando...
Wall Street cai na sessão de terça-feira Empresas de tecnologia estragam o sentimento dos investidores. A liquidação...
OIL Petróleo ganha claramente em resposta à extensão dos cortes voluntários do grupo OPEP+ para o segundo trimestre deste...
https://www.youtube.com/watch?v=Ydkm477ZZDk
CPI canadense NSA (M/M) fevereiro: 0,3% (est 0,6%; anterior 0,0%) - IPC (A/A) fevereiro: 2,8% (est 3,1%; previsão 2,9%) - Mediana do núcleo...
Os dados do mercado imobiliário dos EUA relativos a fevereiro foram divulgados hoje às 9h30. Esperava-se que o relatório mostrasse...
Mercados em Itália e Espanha lideram ganhos, WIG20 polaco cai acentuadamente Fraport apresenta seus resultados e publica previsões para...
O mercado de criptomoedas está passando por quedas significativas, com a queda do bitcoin em relação aos seus máximos históricos...
Fatos: O índice chinês recuperou de uma importante área de resistência O sentimento principal permanece baixista Recomendação: Negociação:...
O instituto alemão ZEW divulgou um novo conjunto de resultados referentes aos seus índices de sentimento económico esta manhã....
Embora a atenção dos mercados tenha estado maioritariamente centrada no Banco do Japão durante a sessão Ásia-Pacífico,...
O Banco do Japão aumentou as taxas de juros, passando as taxas de referência de -0,1% para o intervalo de 0%-0,1%, uma vez que os salários...
O calendário macroeconômico de hoje foi bastante interessante. No entanto, a maioria dos eventos significativos ocorreram na primeira parte...
Os índices da região Ásia-Pacífico estão passando por uma sessão mista no segundo dia da semana. Os...
O Banco do Japão (BOJ) está planejando encerrar seu controle da curva de rendimento e compras de ativos de risco, incluindo fundos negociados...
A Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par de moedas EURCAD. A Goldman Sachs aconselha assumir uma posição curta no...
