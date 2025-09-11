Apple e Alphabet conversam sobre integração do Gemini com o novo software do iPhone 🤖
De acordo com fontes contactadas pela Bloomberg News, a Apple (AAPL.US) está em negociações sobre a integração do principal...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A partir de sexta-feira, 22 de março, a Tesla (TSLA.US) vai aumentar os preços dos carros Modelo Y na Europa e a partir de 1 de abril nos...
Os índices dos EUA abrem até 1,00% mais altos. As empresas de tecnologia são novamente as líderes em crescimento. Apple...
O que vem a seguir para o JPY à medida que o aumento das taxas do Japão se aproxima? Embora haja uma série de decisões...
Os índices europeus seguem em alta O DE40 mantém-se perto dos máximos históricos Ações da Thyssenkrupp...
Durante a última semana o euro acabou por perder alguma força em relação ao dólar americano. Contudo, neste momento...
Os dados da inflação, medida pelo IPC para fevereiro da zona euro foram publicados hoje às 10:00. Uma vez que se tratou apenas de...
Os preços do gás natural dos EUA (NATGAS) começaram esta sessão em alta. O movimento parece ter sido desencadeado pelas novas...
Os índices europeus abrem ligeiramente em alta Dados finais do IPC da zona euro Decisões sobre taxas de juro por parte da Fed, BoJ...
Os índices da Ásia-Pacífico foram transaccionados em alta esta madrugada - o Nikkei subiu 2,5%, o S&P/ASX 200 subiu 0,1%,...
A próxima semana nos mercados será dedicada aos bancos centrais. Os comerciantes receberão decisões sobre taxas do Fed,...
O salto de ontem nos preços do gás natural nos EUA (NATGAS) teve vida curta. NATGAS está caindo mais de 5% hoje, apagando...
Groupon (GRPN.US) é uma das ações dos EUA com pior desempenho atualmente, caindo quase 30%. A queda surge em resposta à...
No quarto ano de défice do mercado, a crise do cacau parece estar a agravar-se, com os futuros a ganharem hoje 5%, atingindo novos máximos...
Encerramento Semanal Os mercados estiveram voláteis esta semana. As ações dos EUA atingiram máximos recordes...
A Geron (GERN.US), empresa americana de biotecnologia, está a subir quase 100% hoje! O aumento do preço das ações surge em...
O relatório flash da Universidade de Michigan para março foi lançado hoje às 14:00 GMT. Esperava-se que o relatório...
O cobre subiu acima dos 9.000 dólares por tonelada pela primeira vez desde abril de 2023. Os investidores estão a avaliar o risco de encerramento...
