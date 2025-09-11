USD silenciado após relatório de produção industrial dos EUA
O relatório da produção industrial dos EUA de fevereiro foi divulgado hoje às 13h15 GMT. Esperava-se que o relatório...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O mercado está concentrado na situação do Banco do Japão, que mais uma vez enfrentou uma possível mudança...
Perspectiva de inflação no Reino Unido melhora à medida que as expectativas caem O Reino Unido já não é...
O iene japonês está a recuperar depois da agência de notícias Kyodo ter relatado um aumento salarial negociado de 5% pelos sindicatos...
Após a sessão mista de ontem em Wall Street, o sentimento na sessão asiática foi maioritariamente fraco. O índice...
Acompanhe em direto a análise fundamental e técnica das Criptomoedas com o gestor de conta da XTB Leonardo Cardoso e saiba o que esperar...
O armazenamento de gás natural, de acordo com o relatório da EIA, caiu 9 milhões de pés cúbicos (bcf) em comparação...
No quarto ano de défice do mercado, a crise do cacau parece estar a agravar-se, com os futuros a ganharem hoje 5%, atingindo novos máximos...
DE40 cai antes da abertura de Wall Street Rheinmetall otimista com as perspectivas para o novo ano Situação global do mercado: O...
Oracle dá um salto de quase 12% após os lucros do terceiro trimestre fiscal O maior salto num só dia desde dezembro de 2021 Os...
As ações da Nvidia (NVDA.US) estão a ser negociadas em queda de mais de 1% antes da abertura do mercado dos EUA, depois que executivos...
O relatório da inflação PPI dos EUA para fevereiro foi lançado hoje às 12:30 pm GMT. O relatório foi de segunda...
01:30 PM GMT, Estados Unidos - Dados das Vendas a Retalho para fevereiro: Vendas de Retalho: real 0,6% MoM; previsão 0,8% MoM; anterior -1,1%...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
A Bloomberg noticia que o Governo húngaro decidiu reenviar para novas consultas uma alteração contestada à lei do banco central,...
