Gráfico do dia - JP225 (14.03.2024)
A atenção dos mercados tem-se centrado no Japão, uma vez que há cada vez mais sinais que sugerem que o Banco do Japão...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O euro foi atingido esta manhã na sequência dos comentários de Yannis Stournaras, Governador do Banco da Grécia e membro do...
Índices europeus deverão abrir com poucas alterações Vendas a retalho e dados PPI dos Estados Unidos Discursos...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem mistos - o S&P 500 caiu 0,19%, o Dow Jones ganhou 0,10%, o Nasdaq...
As negociações salariais estão a decorrer esta semana. Já se sabe que as grandes empresas vão proceder a aumentos salariais...
As ações da Dollar Tree (DLTR.US) estão a perder 8,5% durante a sessão de negociação de quarta-feira, na sequência...
A Nvidia é o líder incontestável no segmento dos fornecedores de hardware no desenvolvimento da inteligência artificial...
O HSBC emitiu uma recomendação para o par de moedas EURGBP. O HSBC recomenda colocar uma posição longa sobre o par com os...
14:30 , Estados Unidos - Dados da EIA: Inventários de Petróleo: Atual: -1,5400M; previsão 0,900M; anterior 1,367M; Inventários...
Depois de quase dois anos a marinar para entrar na bolsa de valores dos EUA, teremos um IPO de que o mundo inteiro e não apenas o mundo financeiro...
Os índices europeus seguem em terreno positivo esta manhã DE40 testa a zona dos 18.000 pts Ações da Zalando sobem 14%...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no Petróleo. .
A produção industrial na zona euro caiu -6,7% em relação ao ano anterior, contra -3% previsto e um crescimento de 1,2% anteriormente Numa...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
O mercado bolsista chinês tem vindo a recuperar ao longo das últimas semanas. Os índices Hang Seng Tech Index e o ChiNext gauge, já...
O calendário macroeconómico de hoje encontra-se bastante leve em termos de publicações e não há dados que possam...
08:00 AM GMT, Reino Unido - Dados do PIB para janeiro: Variação mensal do PIB 3M/3M: efectiva -0,1%; previsão -0,1%; anterior...
Os índices da Ásia e do Pacífico estiveram a ser negociados em alta esta madrugada. O KOSPI coreano valorizou 0,50%,...
A queda do Bitcoin perto de $ 70,000 causou um recuo entre a maioria das altcoins, mas até agora o nível foi defendido e as ações...
