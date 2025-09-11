Archer Daniels sobe 5% depois dos problemas contabilísticos estarem a ser revistos 📈
As ações do gigante da agricultura e da nutrição Archer Daniels Midland (ADM.US), sediado em Chicago, estão hoje a ganhar...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Oracle anunciou os seus resultados do terceiro trimestre fiscal de 2024, que excederam as expectativas dos analistas. A empresa está entre os...
O petróleo está agora a níveis mais elevados do que há algumas horas atrás, mesmo apesar das recentes declarações...
O relatório do IPC surpreendeu com os dados a saírem ligeiramente acima do esperado. A inflação subjacente aumentou pelo segundo...
ANZ Research emitiu uma recomendação para negociar o par cambial CHF/JPY, considerando os valores mencionados abaixo: Entrada (ao preço...
Petróleo A Rússia proibiu todas as exportações de combustível a partir de 1 de março de 2024. A proibição...
Acabam de ser conhecidos os dados sobre a inflação nos EUA. A reação do mercado foi clara, com o Euro a desvalorizar em...
Os índices europeus seguem em terreno positivo esta sessão DE40 testa resistência de curto prazo junto dos 17.820 pts Ações...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
O USD está a valorizar em relação ao EUR, GBP e JPY hoje, com os investidores a aguardarem pela publicação dos dados...
A sessão de hoje da Ásia-Pacífico foi positiva, com a maioria dos índices da região a negociar em alta. Os maiores ganhos...
Os índices europeus abriram hoje em alta Relatório do IPC dos EUA para fevereiro em destaque GBP recua após os dados fracos...
O relatório do mercado de trabalho do Reino Unido para janeiro foi publicado hoje às 7:00 am GMT. Esperava-se que o relatório mostrasse...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem maioritariamente em baixa. O S&P 500 caiu 0,11%, o Nasdaq caiu...
MUFG emitiu uma recomendação para o par de moedas CHFJPY. MUFG recomenda colocar uma posição curta sobre o par com os seguintes...
GBPJPY é um dos principais pares que está a ter o maior movimento descendente hoje. O par cai cerca de 0,4% para a área de 188,25...
Moderna (MRNA.US) é a empresa com melhor desempenho no índice S&P 500 hoje, ganhando cerca de 9% até o momento. Os ganhos foram...
