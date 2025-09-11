Ações da Meta Platforms recuam 5%, após os comentários de Trump
As ações da Meta Platforms (META.US) estão a cair 5% esta sessão e é uma das empresas com pior desempenho no S&P...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O início de uma nova semana de negociações nos mercados financeiros globais tem sido calmo até agora. Alguns movimentos maiores...
O membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) Peter Kazimir enfatizou a necessidade de cautela antes de implementar um corte nas taxas, sugerindo...
Os índices de Wall Street abrem em baixa US100 negoceia perto dos 18.000 pts Ações da Boeing recuam, depois de relatórios...
De acordo com as últimas informações, a MicroStrategy (MSTR.US), fundada por Michael Saylor, investiu aproximadamente 821,7 milhões...
Sessão em queda no início da semana Lufthansa alerta para greve dos tripulantes de cabine Dividendos impulsionam ações...
O euro continua a valorizar em relação ao dólar americano, desde que atingiu mínimos relativos no dia 14 de Fevereiro de 2024. No...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no FRA40.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
A criptomoeda Ethereum está a valorizar mais de 3,20% e ultrapassou a marca dos 4.000$ dois dias antes da atualização de Dencun. Embora...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
Hoje não há dados macroeconómicos importantes que possam afetar a volatilidade do mercado global. No entanto, esta semana os investidores...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista. O Nikkei do Japão recuou 2,20%, o...
A Bitcoin está a atingir o nível de 70.000 dólares, embora alguns especulem que este nível não será atingido...
Os dados do emprego canadiano para fevereiro foram divulgados hoje às 13:30 GMT. Esperava-se que o relatório mostrasse um aumento de mais...
01:30 PM GMT, Estados Unidos - Dados do Emprego para fevereiro: Média de Horas Semanais: real 34,3; previsão 34,3; anterior 34,2; Taxa...
DAX alemão cai antes da leitura do NFP As ações da HelloFresh perdem 42% depois de divulgarem previsões anuais...
