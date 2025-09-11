Abertura do Mercado Europeu
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no UK100.
O iene japonês está no centro das atenções esta manhã, com o USDJPY a recuar junto dos 148,00 - o nível mais baixo...
EURJPY está a recuar 0,9% esta sessão, devido à recuperação do iene japonês e ao enfraquecimento do euro. O iene...
Os índices europeus abrem em baixa O BCE deverá manter as taxas inalteradas Segundo dia de testemunho de Powell no Congresso Os...
Os dados das encomendas às fábricas alemãs para janeiro foram divulgados esta manhã às 7:00. Esperava-se que o relatório...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em alta, mas longe dos máximos da sessão. O S&P...
Os índices de Wall Street negoceiam hoje em alta, apagando parte das vendas de ontem. O S&P 500 ganha 0,5%, o Dow Jones negoceia em alta...
As ações do New York Community Bancorp (NYCB.US) caíram mais de 40% hoje. As acções têm sido negociadas em baixa...
As acções cotadas nos EUA da JD.com (JD.US), empresa chinesa de comércio eletrónico, estão hoje a subir cerca de 15%....
O primeiro dia dos testemunhos semestrais do Presidente do Fed, Powell, no Congresso acabou por não ser um acontecimento. O texto do testemunho,...
O Departamento de Energia dos EUA publicou o relatório semanal oficial sobre os inventários de petróleo dos EUA, hoje, às 15:30....
03:00 PM GMT, Estados Unidos - Vagas de Emprego JOLTs para janeiro: -real 8.863M; previsão 8.800M; anterior 8.889M; Os dados do JOLTS ficaram...
O Banco do Canadá manteve as taxas de juro no nível de 5%, em linha com as expectativas. USDCAD perde após a decisão do BoC.
O Office for Budget Responsibility (OBR) do Reino Unido efectua uma análise independente das finanças britânicas, na qualidade de agência...
O texto do testemunho semestral do Presidente do Fed, Powell, foi divulgado hoje às 13:30 . Principais conclusões do discurso: Não...
As vendas a retalho da zona euro registaram hoje um declínio de -1% face aos -1,3% previstos e aos -0,8% anteriores Em termos mensais, as vendas...
Relatório ADP sobre o emprego nos EUA: 140 k vs 150 k exp.
A maior operadora mundial de navios porta-contentores, a dinamarquesa Maersk (MAERSKA.DK), enfrenta uma série de desafios logísticos, o que...
