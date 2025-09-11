DE40: Os índices europeus registam uma sessão forte a meio da semana 📣
Os índices europeus estão a negociar em alta O DAX está a subir cerca de 0,20%, regressando acima dos 17.700 pontos EURUSD...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no Petróleo (OIL.WTI).
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Os índices bolsistas chineses, incluindo o HK.cash e o CHN.cash, estão a ganhar mais de 2% durante a sessão de hoje, na sequência...
Os futuros do cacau têm estado numa tendência de alta há vários meses, chegando a testar a zona dos 6500$ por tonelada. As novas...
Os últimos dias têm sido muito voláteis no mercado das criptomoedas. Ontem, a Bitcoin quebrou o seu máximo histórico...
As ações da Mota-Engil estão a recuar cerca de 2% esta manhã, apesar dos bons resultados apresentados pela empresa...
O dia de hoje está repleto de publicações importantes, que deverão aumentar a volatilidade nos mercados. Esta madrugada, os...
Os índices da Ásia e do Pacífico estiveram a ser negociados em alta, apesar da fraca sessão registada pelos pares em Wall...
21:30
O sentimento nos EUA continua fraco hoje, com os investidores a realizarem lucros após uma forte recuperação. O índice US100...
Os futuros do ouro (GOLD) estão a ser negociados perto de 0,7% em alta hoje, e embora já tenham recuado mais de US $ 10 do seu pico intradiário...
Após a forte quebra do Bitcoin acima da barreira histórica de $69.000, a popular criptomoeda iniciou uma correção descendente...
A Bitcoin, que é a maior e mais popular criptomoeda por capitalização, ultrapassou hoje o seu marco histórico. Ultrapassar...
- EUA, ISM não-industrial para fevereiro. Atual: 52,6 Previsto: 53.0. Anterior: 53,4 - EUA, encomendas às fábricas para janeiro....
Índices em Wall Street recuam no início da sessão de terça-feira As acções da Apple continuam a cair devido...
As ações da Target (TGT.US) subiram quase 8,5% - antes da abertura do mercado em Wall Street - após a divulgação de...
Ouro O ouro registou o encerramento mais alto da história na segunda-feira e o primeiro acima de 2.100 dólares por onça. O...
